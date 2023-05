Berisha rifton Ramën në debat publik: Pas 14 Majit do t’i kesh muajt e numëruar

18:41 05/05/2023

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka zhvilluar një takim elektoral në Mamurras së bashku me kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë,” për Bashkinë Kurbin, Behar Haxhia.

Gjatë fjalës së tij, kryedemokrati Berisha ka ripërsëritur thirrjen për kryesocialistin Edi Rama, të cilin e riftuar në debat publik, gjë të cilën Berisha thotë se e ka bërë edhe mbrëmë teksa ishte i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, e po ashtu edhe sot në Mamurras.

Sali Berisha: Nuk del dot në debat, i them hajde zotëri të dalim në debat bashkë se kemi detyrim ne ndaj qytetarëve dhe të ju themi qytetarëve që ja jemi këtu. Ai nuk del dot. Edhe mbrëmë e ftova, dhe sot e ftoj të vijë këtu në Mamurras dhe të dalim para jush, por nuk del dot ai se baxhanaku i tij ka fituar 100 e sa tendera që me ligj nuk duhet të marrë pjesë në tendera.

Gjatë fjalës së tij, kryetari i Partisë Demokratike Berisha i ka thënë Kryeministrit Rama se pas datës 14 Maj do t’i ketë muajt e numëruar pasi sipas tij, kryesocialisti Rama nuk meriton të jetë asnjë ditë në pushtet teksa e akuzon për vjedhje.

Sali Berisha: Pas 14 Majit do t’i kesh muajt shumë të numëruar dhe ja ku janë të gjithë. Edi do i kesh në Tiranë se nuk meriton të jesh asnjë ditë në pushtet me këto vjedhje që ke bërë dhe me këtë shkretim që i ke bërë Shqipërisë. Atë e pret miku Charles McGonigal dhe hekurat pa asnjë diskutim bashkë me të. Por para se të vijë dhe ta marrin, t’i japim duart ne dhe dorën e parë t’ia japim duke votuar njëshin.

Kryedemokrati Berisha ju ka bërë thirrje të gjithë banorëve që më 14 Maj të dalin e të votojnë për atë që ai e quan ndryshimi, për kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, për Behar Haxhinë.

Sali Berisha: Bëni çdo përpjekje që çdo banor e çdo qytetar i këtij rrethi më 14 Maj të dalë në votime dhe të votojë ndryshimin./tvklan.al