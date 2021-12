Berisha: Sa delegatë ishin në Kuvendin e Bashës

14:46 21/12/2021

Sali Berisha është shprehur gjatë një konference për mediat nga selia blu se Kuvendi i 18 Dhjetorit u thirr nga një forum kundër statutit. Berisha tha se Kuvendi i 18 Dhjetorit i kujtoi një antimiting që Ramiz Alia kishte organizuar kundër tij.

5004 delegatët që pretendon Basha se kanë qenë në Kuvend, Berisha thotë se ishin një imagjinatë haluçinative e sëmurë. Ai shtoi më tej se në Pallatin e Kongreseve janë 1958 karrige dhe se Kuvendi ishte i mbushur me familjarë.

“Se çfarë ishte antiKuvendi i 18 Dhjetorit ju duhet ta dini që më rikujtoi mjerisht një antimiting që më pati organizuar Ramiz Alia në vendlindjen time me 10 Janar 1991. Kishte mbledhur ca delinkuentë, ca ekstremistë të majtë, Enveristë të thekur dhe mendoi se në këtë mënyrë do të mposhte PD-në. Kush ishin? A i patë ju delegatët. 5004 delegatë ishin një imagjinatë haluçinative e sëmurë. Në një sallë ku një nga kolegët tuaj numëroi një për një çdo karrige të saj dhe kishte gjithsej 1958 karrige! Tregoi dhe hollet ku maksimumi ishin 200 persona, në fakt nuk ishin. Ai antiKuvend nuk kishte as kuorum, as thirrësit sepse ishte i mbushur me familjarë”, tha Berisha./tvklan.al