Berisha: Sekretari dhe nënkryetarët të japin dorëheqjen, janë të paligjshëm

19:41 21/11/2021

“18 Dhjetori i Bashës, antikuvend! Do jetë dita e turpit”

Teksa Lulzim Basha ia ka bërë të qartë se as ka ndërmend të japë dorëheqjen, ish-Kryeministri Sali Berisha nga Foltorja me Lidhjen Demokratike të Gruas ku shoqërohej nga bashkëshortja e tij dhe deputetja Albana Vokshi i kujtoi kryetarit të opozitës fundin që e pret.

“Nuk jap dorëheqjen thotë se nuk e parashikon statuti ështe akt i qytetëruar dhe të flasësh në këtë mënyrë ti se di çfarë është përgjegjësia morale, je autor i katër disfatave njëra pas tjetrës. Jam i sigurtë që ti je i përgatitur që me këtë moral që ke edhe për 8 humbje, por ne do të shndërrojmë ty në një shoqatë”.

Nuk u mjaftua vetëm me dorëheqjen e Lulzim Bashës. Të njëjtën kërkesë adresoi edhe ndaj sekretarëve e nënkryetarëve të Partisë Demokrtike, të cilët tha se mbajnë poste në shkelje të statutit.

“Statuti thotë se sekretari e nënkryetarët zgjidhen me votë të fshehtë me dy kandidatura, asnjë njeri që nuk është zgjedhur me votë të fshehtë nuk është i ligjshëm në atë detyrë, ndaj sot u kërkoj sekretarit të përgjithshëm dhe nënkryetarëve të PD të japin shembullin duke dhënë dorëheqjen e menjëhershme nga një detyrë e paligjshme që kanë marrë”.

Ish-Kryeministri i akuzoi se janë kthyer në vegla të Lulzim Bashës, duke u përdorur si pengje të tij në çdo sulm mediatik ndaj foltoreve të demokratëve.

“Është e lehtë të dalësh nga ekrani në ekran por je i emëruar nga peng Basha dhe po të ka mbetur një fije respekti jepni dorëheqjen nga postin që jeni. Kjo është një thirrje miqësore. Ata janë pengje të Bashës”.

Thirrjen nga Basha të forumit më të lartë drejtues të demokratëve në 18 Dhjetor e cilësoi antikuvend, ndërsa kryetarin e partisë e akuzoi peng të Kryeministrit Rama.

“PD ka përfunduar me pengkryetarin e saj në një parti të krahut të majtë. Ik sa më shpejt e mos e prit revolucionin. 18 është antikuvendi, dita e turpit e Edi Ramës”.

Lulzim Bashën e krahasoi me diktatorin Hoxha, teksa solli në vemendje zgjedhjet në FRPD, Lidhjen Demokratike të Gruas dhe përjashtimet e fundit në radhët e demokratëve.

“Imagjinoni ju sa i rrezikshëm do ishte ky Kryeministër, një njeri që nuk respekton asnjë ligj është diktator dhe nuk meriton të qeverisë asnjë ditë. Sikur të ishte shkolluar në Kore të Veriut apo ta nxirrte Enver Hoxha nga hundët”.

Jo pak herë foli për revolucion, duke e paralajmëruar Kryeministrin Rama se nuk do të ndalet deri në rikthimin e demokratëve në pushtet dhe rrëzimin e atij që e cilësoi narkoshtet.

Tv Klan