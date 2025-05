Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka marrë pjesë në një takim elektoral në qytetin e Mirditë ditën e sotme për të përmbyllur fushatën elektorale të zgjedhjeve të 11 Majit në zonë.

Berisha ndryshe nga takimet e tjera, është shfaqur këtë herë me një plis (qeleshe) në kokë, i cili është një element karakteristik i veshjeve tradicionale shqiptare.

Në fjalën e tij, lideri demokrat akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përpiqet të mashtrojë shqiptarët me suksese imagjinare dhe një thes të mbushur me premtime të rreme.

“Ka tre ditë që Edi Rama me thesin e rrenave në shpinë, qarkullon nga një qytet në tjetër. U thoshte në Vlorë se kam investuar 1 miliard e 260 milionë. Epo thashë tani, meqenëse e ndjen veten si gjysëm vlonjat, në fakt as vlonjat as shqiptarë nuk është fare, të themi të vërtetën dhe si duhet gjë as Vlorës, as Shqipërisë origjina e tij, s’ka rëndësi. Ky njeri, sot shkon në Shkodër, në të cilën ka investuar gjysmën e parave që ka vjedhur Tërmet Peçi me motrën e vet në Tepelenë, po, dhe u thotë shkodranëve se kam investuar 1 miliardë e 300 milionë euro.

Pra beson tani se duke shpërnda rrena, do mundë të bindë shqiptarët për sukseset e tij imagjinare. Jo miq, çfarë bëri ai? Ai vërtetë ndau para për rrugë, por e vërteta është se vodhi minimumi 90% të tyre. Isha dje në Vlorë. Rruga Levan-Vlorë është rruga më e gjerë në Shqipëri, 35 metra e gjerë. Ajo rrugë miqtë e mi, që nuk ka një të dytë më atë gjerësi, ka kushtuar 2.4 milionë euro kilometri. Dhe kushtoi kaq, se na dolën probleme me habitatin e shpendëve dhe u detyruam të bëjmë ndryshime në projekt.

Kurse ky zotëri, me 20 km rrugë ka 20 mln euro kilometrin. 31 mln euro rindërtimi i rrugës tek sheshi ‘Shqiponja’ 1 km. 17 milionë euro kilometri në unazën e Tiranës. Pra çfarë bëri ky. Ky paratë e rrogave tuaja, paratë e pensioneve i kaloi në rrugë për ti vjedhur. Kjo është e vërteta. Ku i çoi tjetër paratë? 130 mln euro djegësi i Tiranës. Nuk ka një tullë në themelet e tij. 120 mln euro ja mori Beketi, sepse nuk duronte kritikat e televizionit të tij dhe e përzuri nga Shqipëria. 21 mln euro avion në dispozicion. 5 mln euro kopshti i Edenit që nuk e ka as Mbreti i Anglisë, as Perandori i Japonisë, as Shtëpia e Bardhë, as kancelaria gjermane nuk e blen atë në oborr. E bleu Edi Rama për sytë e tij. Miqtë, atëherë nga të mos ikin, kur sofra nuk ka, prindi, gjyshi, gjyshja detyrohet tu thonë të rinjve, ikni, paçi fatin merrni rrugët e dheut, se këtu nuk na mjafton. Kjo është mënyra se si i përzuri shqiptarët, Edi Rama nga Shqipëria”, shprehet Berisha.

/tvklan.al