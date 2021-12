Berisha shkon në selinë e PD

19:29 13/12/2021

Të gjithë demokratët të bashkohen

Dy ditë pas Kuvendit Kombëtar, Sali Berisha dhe anëtarët e tjerë të Komisionit të Rithemelimit, të zgjedhur nga Kuvendi për të drejtuar këtë forcë deri në zgjedhjen e strukturave të reja drejtuese, u kthye në selinë e Partisë Demokratike ashtu siç kishte premtuar.

Bëri të qartë që në fillim se nuk kishin ardhur për t’u marrë me Lulzim Bashën, i cili ndodhej në seli me të besuarit e tij, në një mbledhje për zgjedhjet në Forumin Rinor.

Pas mbledhjes së Këshillit të Rithemelimit, në një konferencë për shtyp, po në selinë e Partisë Demokratike, Berisha siguroi se nuk do të ketë përplasje mes demokratëve, ndërsa Bashës i dha kohë të reflektojë deri në datën 18, kur të votojnë në referendum për të ratifikuar vendimet e Kuvendit Kombëtar.

E quan të pashmangshëm kandidimin për kryetar të PD dhe paralajmëroi se shumë shpejt do të ketë protesta për të rrëzuar Edi Ramën.

Për ata demokratë që besojnë ende të Basha ka një thirrje. Berisha i kujton Bashës edhe çështjet që ka me drejtësinë. Pas konferencës, tha se ishte i vënë në dijeni se zyra e kryetarit të FRPD ishte bastisur dhe se disa anëtarë të Forumit ishin kërcënuar nga njerëz të armatosur.

Sipas vendimit te Kuvendit Kombëtar, Komisioni i Rithemelimit, me 29 figura të njohura të Partisë Demokratike, po përgatit referendumin që do të mbahet të shtunën, në të cilin e gjithë anëtarësia e Partisë Demokratike do të shprehet pro ose kundër vendimeve të Kuvendit.

