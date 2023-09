Berisha: Shqipëria nën pushtimin e Edi Ramës

23:54 11/09/2023

Ish-kryeministri mori pjesë në hapjen e fushatës elektorale të koalicionit “Bashkë Fitojmë”

Nga Kukësi, ku mori pjesë në çeljen e fushatës elektorale për zgjedhjet e pjesshme të 24 Shtatorit, ish-kryeministri Sali Berisha, kërkoi që demokratët të bashkohen për të rrëzuar regjimin e Ramës.

Kreun e qeverisë e bën përgjegjës për varfërinë që po rëndon jetën e shqiptarëve ç’ka po sjell shpopullimin.

“Zoti të vret po nuk i the armikut armik, pushtuesit pushtues. Ne jemi në kushte pushtimi. A duhet në të ulim kokën? Kurrë nuk do të ulim kokën. Ne duhet të bëjmë gjithçka që Emri Vata të jetë kryetar i ardhshëm dhe nga Kukësi të fillojë ndryshimi. Shqipëria nga një tokë e bekuar nga zoti u shndërrua në një vend të cilin 83% e shqiptarëve duan ta braktisin. Ngjyra mavi e shtrirë mbi votën e vjedhur është ngjyrë e uryer. Duhet ta shporrim , duhet ta çlirojmë Shqipërinë nga kjo ngjyrë. Xhevahiri nxirrte nga burgu Bajrin, po s’ishte Xhevahiri më i keqi. Cili ishte Xhevahiri i Skapit do të thoni ju? Ishte kandidati numër 1 i Pëllumb Gjokës dhe Edi Ramës për tu bërë kryetar Skapi. Do dëgjoni prapë të tjera.”

