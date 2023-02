Berisha: Shqiptarët me rrogat më të ulëta në rajon, Abazoviç i rriti me 200 euro për 4 vjet

19:56 27/02/2023

Në takimin e sotëm me strukturat drejtuese të degëve, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ndal sërish te pagat dhe pensionet në vend.

Berisha përmendi dhe takimin e sotëm Rama-Abazoviç, duke u shprehur se Kryeministri i Malit të Zi ka rritur rrogat me 200 euro për 4 vite.

“Edhe sot tallej me kryeministrin e Malit të Zi tek i thoshte se urën do e ndërtoni ju se keni rritur rrogat. Abazoviç para dy javësh në Tiranë deklaroi se 4 vite ndjenja por rrita rrogat me 200 euro. E tha me krenari dhe ka arsye të krenohet. Dhe sot nga Shkodra, veriu, por edhe nga Tirana shkojnë e punojnë në ndërtim në Mal të Zi, kërkojnë ndonjë punë në Mal të Zi, sepse rrogat janë dyfishi i rrogave në Shqipëri. Një përçmim se nëse ti tjetrin nuk ke mirënjohje ndaj asaj që bën ai, ndaj djersën që derdh ai për të mbajtur familjen e tij dhe e le me një rrogë që nuk e mbyll dot muajin ti sigurisht nuk ke asnjë ndjenjë për këta njerëz.“

Teksa bëri një krahasim me rajonin, kryedemokrati u shpreh se sot Shqipëria ka pagat 40% më të ulëta se Kosova, e cila sipas tij ka një buxhet dy herë më të vogël se vendi ynë.

“Në vitin 2013, shqiptarët kishin rrogat më të larta në rajon, përfshirë këtu dy vende anëtare të BE-së, Bullgarinë dhe Rumaninë. Sot ku jemi, sot i kemi 40 % më të ulëta se në Kosovë. Dhe në disa sektorë, edhe dy herë më të ulëta. Buxheti i Kosovës është dy herë më i vogël se i Shqipërisë, por kryeministri dhe qeveria e Kosovës e ndjenjë se kanë detyrime ndaj qytetarëve, se ato të ardhura janë të qytetarëve dhe nuk janë të një grushti qeveritarësh hajdutë që i përdor ato si personale. Ndaj dhe ai rrit rroga, indekson rrogat. Ju garantoj unë ju se nëse do të ishte ndjekur politika e mëparshme e rrogave dhe në të cilën ne, në dy mandate mbi dyfishuam rrogat, mbi dyfishuam pensionet e ulëta, dyfishuam pensionet e tjera, sot Shqipëria nuk do të ishte kurrë kjo që është, shqiptarët do të ishin brenda këtij vendi sepse do të kishin rroga minimumi 2-3 herë më të larta.”

Sipas Berishës, borxhi i shtetit është rritur në vitet e qeverisjes së Kryeministrit Edi Rama.

“Dhe borxhi, sepse shteti është njëlloj me familjen, bëhet buxheti, përcakton se çfarë do të bëjë, llogarit të ardhurat dhe ato që nuk i bën, do të marrë borxh për ti realizuar. Borxhi u rrit nga 58 në 62.6 %. Borxhi i tij u rrit nga 62.6 në 107 %. Imagjinoni pak çfarë ka ndërtuar ky në 10 vite në Shqipëri? Vjedhje, vjedhje dhe vetëm vjedhje”, përfundoi kreu i PD-së./tvklan.al