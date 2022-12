Berisha: Shtëpia ime në Viçidol ka qenë bazë e UÇK-së

23:55 14/12/2022

Shtëpia në Viçidol të Tropojës e ish-Kryeministrit Sali Berisha ka shërbyer dikur si bazë e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Këtë e pohon vetë Berisha në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, i cili ndër të tjera shprehet se me UÇK-në dhe LDK-në ka patur marrëdhënie shumë të mira.

Blendi Fevziu: Cilat kanë qenë raportet tuaja me UÇK-në dhe me LDK-në?

Sali Berisha: Raportet e mia me LDK-në kanë qenë të shkëlqyera. Raportet e mia me UÇK-në nga ata përfaqësues që kanë qenë këtu kanë qenë shumë të mira. Unë jam përpjekur të bëj me të gjitha mundësitë e mia modeste avokatinë e UÇK-së.

Blendi Fevziu: Është e vërtetë që shtëpia juaj në Tropojë në Viçidol ka qenë një bazë e UÇK-së?

Sali Berisha: Po, kryesore në atë zonë. Pa diskutim.

Blendi Fevziu: Me apo pa aprovimin tuaj? Domethënë kishit ju dijeni?

Sali Berisha: Me aprovimin tim të plotë. Me aprovimin tim të plotë. Dhe nuk mund të kishte lëkundje për ta mbështetur.

