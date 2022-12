Berisha: Sot, opozita më e vërtetë se kurrë

19:53 22/12/2022

“T’i japim vendin që meriton kush guxon të luajë me votën e shqiptarëve”

Kryedemokrati Sali Berisha nga Kavaja ku gjendej në aktivitetin për 32 vjetorin e krijimit të degës së Partisë Demokratike, u shpreh se opozita sot është më e vërtetë se kurrë.

“Nuk ka tradhti më të madhe që si opozitë të mos jesh e vërtetë. Ne sot jemi më të vërtetë se kurrë në ekzistencën tonë. Më të fuqishëm se kurrë ne ekzistencën tonë, në fitoren tonë. Përsëri ne u ngritëm, u bëmë të vërtetë sepse rikthyem lirinë, forcën e idealeve të lirisë midis nesh”.

Kryedemokrati vlerësoi procesin e primareve si realitetin më pozitiv që nga themelimi i Partisë Demokratike deri më sot.

“Sot përballë kemi një qeveri që ka rikthyer sistemin e patronazhistëve njëlloj si dikur, sistemi i patronazhistëve të frontit demokratik ç’njerëzor. Celula të përbashkëta me sigurimin e shtetit që terrorizonin qytetarët para se të votonin. Sot kemi një qeveri e cila me banda, para krimi dhe droge, blen qindra, mijëra vota”.

Berisha theksoi se pas lirisë brenda PD-së, revolucioni i opozitës synon rikthimin e votës së lirë.

“Ne do të ecim përpara me moton, jetën e japim, votën nuk e japim. Askush nuk do të mund të luajë më me votën e shqiptarëve. Prandaj dhe këtë përvjetor ta përdorim për një betim solemn që do ti japim vendin që meriton cilit do që guxon të luajë me votën e shqiptarëve. Demokrate e demokratë, detyrë dhe misioni ynë është të fitojmë, të shndërrojmë PD-në në një parti të fitores, ta shndërrojmë lirinë, votën e lirë në një pasuri të paprekshme për çdo shqiptar”.

Për bashkinë e Kavajës, opozita ka zgjedhur si kandidat për zgjedhjet e 14 majit, Fisnik Qosjen.

