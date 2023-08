Berisha: “Sterilizimi”, koncesion i vjedhjes

Shpërndaje







15:49 18/08/2023

“Rama dhe Beqaj, autorët e vërtetë të abuzimit”

Koncesionin e sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale Berisha e cilëson të dytin pas inceneratorëve për nga madhësia e abuzimeve dhe vjedhjes së parave publike.

“Fatura e tyre minimale, e përcaktuar si faturë dysheme në kontrata, për 10 vite, shkon në 450 milionë euro. Por, sipas zbatimit dhe vjedhjeve që bëhen gjatë zbatimit të këtyre praktikave, kjo faturë ka të gjitha potencialet të shkojë në 900 milionë deri në 1 miliard euro mbi shpatullat e shqiptarëve.”

Ai thote se autorët e vërtetë të abuzimeve janë te lirë e që sipas kryedemokratit janë kryeministri Rama dhe ish-ministri Ilir Beqja.

“Ilir Beqja ka firmosur hapjen e procedurës së koncesionit 10-vjeçar të sterilizimit dhe ka firmosur renditjen dhe pikëzimin në garën false të koncesionit të emigrantit me një kompani që kishte të punësuar veten dhe një tjetër. Ilir Beqaj ka firmosur kontratën, në të cilën në shkelje flagrante të ligjit, janë lënë të hapur jo vetëm dritaret, por edhe dyert për të vjedhur dhe vjedhur sa më shumë.”

Berisha komenton dhe deklaratat e kryeminstrit që jo pa krenari foli se lufta kundër korrupsionit që po bën SPAK-u është vetëm për meritë të Partise Socialiste dhe qeverisë së tij ‘që i vunë gjoksin’ reformës në drejtësi. Sipas kryedemokratit, SPAK-u po vepron me regji e drejtuar nga Edi Rama për këtë arsye ai kërkon protesta popullore për largimin e kësaj qeverie.

“Kemi të bëjmë me një drejtësi, totalisht me regji. Ndaj dhe duhet të ngrihemi, sepse në dy vjedhjet e shekullit, autorët kryesore të tyre, qëndrojnë të pacenuar. Qëndrojnë të sigurt dhe hedhin kocka apo koka turku në mënyrë që t’u mashtrojnë. Ndaj dhe të dashur qytetarë dhe qytetare, asnjë popull nuk do të toleronte afera të tilla, mega-afera të tilla vjedhjeje dhe shpërdorimi.”

Ne daljen e të Premtes përpara gazetareve Sali Berisha dha qëndrimin e tij dhe për shqetësimin e shprehur nga Ambasada Amerikane për nderhyrjen e raportuar në sistemin TIMS në Policinë e Shtetit.

“Se është hera e dytë që prishet sistemi TIMS. Sigurisht e kanë nxjerrë ata. Kontrolli i hyrjeve-daljeve në një vend anëtar të NATO-s është një dekonspirim i keq dhe i panevojshëm i lëvizjeve të qytetarëve, zyrtarëve, oficerëve. Edi Rama pra, çoi Ballën për të nxjerrë përsëri në treg të gjithë të dhënat e sistemit TIMS, në interes të krimit. Ka lëvizur kjo prokurori? Ka lëvizur ai president? Ka lëvizur njeri? Nuk ka akt më të rëndë për sekretin dhe sigurinë e vendit sesa nxjerrja në treg e të dhënave të sistemit TIMS.”

Për zgjedhjet në Kukës përjashtoi çdo mundësi bashkëpunimi me grupimin e Bashës.

Për kandidatin e opozites për zgjedhjet e pjesshme lokale në bashkine e Kukësit Berisha siguron se do të vijë si propozim i koalicionit me Partinë e Lirisë dhe do të vendoset brenda kësaj fundjave.

Tv Klan