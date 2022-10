Berisha takim me departamentin e arsimit të PD-së: Mbështetje për grevën që keni nisur

19:34 18/10/2022

Në mbledhjen e departamentit të arsimit në selinë e PD-së i pranishëm është dhe kryedemokrati Sali Berisha. Gjatë fjalës së tij, kryetari i Partisë Demokratike Berisha i ka bërë një ftesë mjekëve dhe infermierëve që të përmbushin detyrimin e tyre për të shpëtuar sistemin.

Sali Berisha: I ftoj mjekët, inferimerët të përmbushin detyrimin e tyre për të shpëtuar sistemin se në një provë që pati, zuri vendin e 4 më të keq në botë në provën e pandemisë dhe kjo sepse i tillë ishte organizimi që u bë por dhe jashtë pandemisë. Tirana është katandisur në 10 qytetet mne sistemin shëndetësor më të papërshtashëm sepse kjo qeveri ka dekonsideratë për mjekët, pedagogët dhe studentët. Ka një referencë për trafikantët, për të inkriminuarit të cilët zbatojnë çdo kërkesë të tij në narko euro apo në gjëra të tjera.

Kryedemokrati Berisha ka theksuar se protesta e pedagogëve do të ketë mbështetje nga PD-ja. Gjatë fjalës së tij, Berisha ka paralajmëruar se shumë shpejt Partia Demokratike do të nisë protesta të fuqishme.

Sali Berisha: Kjo protestë e juaja është e një rëndësie shumë të madhe. Ne shumë shpejt do të fillojmë protesta të fuqishme në mbështetje të universiteteve, të të gjithëve. Ne nuk mund të pranojmë këtë rrokullisje që po ndodh. Unë ju garantoj ju se me ju do të bëjmë programin e arsimit të lartë. Nuk mund të ketë buxhet nën 5 % të GDP-së për arsimin. Ligji për arsimin e lartë do të jetë ndër të parët që do të anulohet, nuk mund të ketë konfiskim të akademisë për ju, sikundër do të bëjmë gjithçka për të vendosur bashkëpunim me të gjitha ekselencat shqiptare kudo që janë sot dhe janë të shumta në të gjitha fushat. Mendja, dija do të jetë forca jetësore e transformimit të Shqipërisë. Këtë grevë që keni nisur, do ju japim të gjithë mbështetjen që meritoni për suksesin e saj./tvklan.al