Berisha takim me mësuesit: Arsimi, viktima madhore e këtij regjimi. Kjo qeveri ka partizuar arsimtarin

Shpërndaje







18:07 07/03/2023

“Në 9 vite janë mbyllur 760 shkolla, u reduktua në mënyrë të frikshme numri i mësuesve“

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka zhvillur një takim me mësues me rastin e 7 Marsit.

Gjatë fjalës së tij, kryedemokrati Berisha ka theksuar se mësuesit e sidomos ato shqiptarë me kushtet në të cilat kanë dhënë mësim janë misionarë të dijes dhe qytetërimit.

Kryetari i PD-së Berisha nuk ka kursyer akuzat teksa ka thënë se sipas tij, qeveria ka vendosur në piedestal injorancën, ka partizuar arsimin dhe arsimtarin.

Sali Berisha: Me pasionin, përkushtimin, mësuesit dhe mësueset ndriçojnë mendjet e fëmijëve tanë me dije, me edukim, qytetërim. Mëkojnë së bashku me familjen ndjenjën e dashurisë për atdheun, kombin. Në të gjithë historinë sakrificat e mësuesve shqiptarë janë të jashtëzakonshme. Kushtet në të cilat kanë ushtruar profesionin e tyre, kushtet e strehimit, jetesës, rritjes së fëmijëve, në zonat më të largëta, të thella në të 4 anët e vendit i bëjnë ata misionarë të vërtetë të dijes dhe qytetërimit.

Asgjë një shoqëri dhe një komb nuk mund të ketë më të rëndësishme dhe serioze se arsimin. Asnjë profesion tjetër, një shoqëri dhe një komb nuk mund të ketë më të rëndësishëm përveç se atë të mësuesit. Zhvillimi i një sistemi arsimor që të përmbushë detyrat, misionin, ndaj shoqërisë dhe kombit, ndonëse është procesi më serioz, është njëkohësisht edhe një proces jo i thjeshtë. Është një proces që kërkon përpjekje të mëdha. E vërteta është se sot në këto 9 vite kleptokraci në këto 8 vite kakistokraci, sundimit të më të këqinjve, në këto 9 vite të varfërimit të frikshëm të qytetarëve shqiptarë, në këto 9 vite të shkretimit si kurrë në histori me këtë shpejtësi të kombi tonë, arsimi, mësuesja, mësuesi kanë qenë nga viktimat madhore të këtij regjimi. Sot mësuesia nuk është më një profesion i preferuar dhe këto janë sirena të frikshme alarmi për një komb. Një profesion që qëndron në një piedestal si asnjë tjetër dhe këtë nuk e duan, të rinjtë nuk e pëlqejnë, sepse kjo qeveri e ka përçmuar këtë profesion, e ka denigruar këtë profesion.

Kjo qeveri ka vendosur në piedestal, vulgun, injorancën. Kjo qeveri ka partizuar arsimin, arsimtarin. Misionarë të dijes, edukimit dhe qytetërimit. Asgjë nuk mund të ketë më shumë një komb më të rëndësishëm atë trë mësuesit dhe të mësueses. Sot mësuesia nuk është më një profesion i preferuar dhe këto janë sirena alarmi. Këtë nuk e duan të rinjtë nuk e përlqejnë sepse kjo qeveri e ka përcmuar këtë profesion, e ka denigruar këtë profesion. Kjo qeveri ka vendosur në piedestal vulgun, injorancën, kjo qeveri ka partizuar arsimin, arsimtarin. Kjo qeveri ka kryer një genocide të vertëtë ndaj shqiptarëqve me krijimin e kushteve për shpopullimin e vendit. 780 shkolla janë mbyullur, është ulur frikshëm numri i mësuesve. Mësuersit paguhen 2 herë më pak se mësuesit në Kosovë, në Mal të Zi dhe në cdo vend të rajonit. 9 vite më parë, ata kishin pagat më të larta në rajon. U bë një përpjekje e madhe për të ngritur një infrastrukturë arsimore.

Në fjalën e tij, kryedemokrati Berisha është shprehur se gjatë 9 viteve të fundit është reduktuar në mënyrë të frikshme numri i mësusve si dhe janë mbyllur 760 shkolla.

Sali Berisha: Kjo qeveri ka kryer një gjenocid të vërtetë ndaj shqiptarëve me krijimin e kushteve për shpopullimin e vendit. Janë mbyllur 760 shkolla, është reduktuar në mënyrë të frikshme numri i mësuesve. Mësuesit shqiptarë sot paguhen dy herë më pak se mësuesit në Kosovë, Mal të Zi dhe se mësuesit në ccdo vend të rajonit. 9 vite më parë ata kishin pagat më të larta në rajon. U bë një përpjekje e madhe për të ngritur një infrastrukturë moderne arsimore. U ndërtuan në një hark kohor 8-vjeccar mbi 1300 shkolla, kopshte dhe institucione të tjera të arsimit. U shtri interneti në çdo shkollë, u bënë përpjeke të mëdha për modernizimin e mësimdhënies. Shqipëria pati ngjitje vertikale në sistemin e Pizas. Sigurisht që ishte larg pozicionit që do të donim, por ngjitja ishte vertikale dhe kjo ishte meritë e mësuesve tanë. Universitetet u shndërruan në universitete të dyerve të hapura për fëmijët e shqiptarëve./tvklan.al