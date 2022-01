Berisha, takim sot me demokratët e Shkodrës

Shpërndaje







09:21 16/01/2022

Ish-Kryeministri Sali Berisha do të zhvillojë një takim ditën e sotme me demokratët në qytetin e Shkodrës. Takimi do të zhvillohet në orën 11:00.

Ishte vetë lideri historik i demokratëve që njoftoi këtë takim disa ditë më parë.

“Së pari ftoj demokratët e Shkodrës ditën e dielë në Pallatin e Sportit, në orën 11:00. Revolucioni nuk ndalet. Ju garantoj se selia do i rikthehet PD”, tha Berisha të enjten, pasi dha dëshminë e tij në Prokurori për protestën e 8 Janarit.

Po atë ditë, Berisha sqaroi që nuk do të ketë më Foltore, por takime në qytete të ndryshme të vendit.

“Do ketë takime të fuqishme me qytetarët, edhe për përgatitjen e terrenit të protestave të fuqishme. Do ketë pastaj tryeza të rumbullakëta ku do të elaborohen mendime për fusha dhe probleme të ndryshme. Do ketë një veprimtari multidimensionale. Pa asnjëlloj dyshimi selia do i rikthehet PD”, u shpreh Berisha./tvklan.al