Berisha takohet me Metën në selinë e PD-së

13:09 18/04/2023

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha është takuar në selinë blu me kreun e Partisë së Lirisë, Ilir Meta.

Kreu i PL-së nuk foli për gazetarët pas takimit, por u shpreh se do të flasë me ta në konferencën që do të zhvillojë në selinë e forcës që ai drejton.

Berisha dhe Meta janë takuar herë pas here në selinë blu, ku janë shprehur se diskutojnë për koordinimin e forcave politike në zgjedhjet e 14 Majit.

PD dhe PL janë bashkë në koalicionin “Bashkë Fitojmë” për zgjedhjet vendore./tvklan.al