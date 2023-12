Berisha: Të enjten, Shqipëria para parlamentit

Shpërndaje







18:11 19/12/2023

Mungesa e Bardhit në protestë, ish-Kryeministri: Jemi më të bashkuar se kurrë

Ndonëse mungesa e Gazment Bardhit dhe e deputetëve që mbështesin në protestën e së hënës shkaktuan pa kënaqësi te pjesa tjetër e deputetëve demokratë, ish-kryeministri Sali Berisha pas mbledhjes së grupit parlamentar tha se PD që drejtohet prej tij është më e bashkuar se kurrë më parë dhe se kjo do të vërtetohet në protestën që do të zhvillohet ditën e enjte para parlamentit.

“Të bashkuar sigurisht. Ditën e enjte Shqipëria është para parlamentit.”

Edhe pse fizikisht nuk ishte në protestë, Bardhi tha se e ka mbështetur tubimin e kolegëve të tij të grupit parlamentar.

“Unë, Sali Berisha dhe çdo deputet opozitar, por besoj edhe çdo përfaqësueës i opozitës jo vetëm do të duhet të bashkëpunojmë, por do duhet të jemi bashkë kundër regjimit të Edi Ramës. Çdo protestë kundër regjimit të Edi Ramës ka pasur dhe ka mbështetjen time.”

Edhe për protestën e së enjtes Bardhi nuk dha një përgjigj e të qartë nëse do të marrë pjesë.

“Detyra e çdo deputeti është të vijojë aksionin brenda sallës. Më pas se si do të jetë skenari, a do t’i bashkohemi më pas apo jo jashtë, sa do të zgjasë protesta e me rradhë, këto do të keni mundësi t’i shikoni të enjten.”

Para nisjes së mbledhjes së grupit parlamentar, Berisha deklaroi në konferencën për mediat që edhe nëse SPAK vendos masën e sigurisë arrest shtëpie, ai do të këshillohej me avokatët e tij për zbatimin e saj.

“Unë nuk mund të pranoj të ligjshëm një vendim që merret mbi bazën e një vendimi të paligjshëm. Do të këshillohem më avokatët. Në diktaturë pres çdo gjë dhe këshilla me avokatët është një ligj i imi në këto çështje sepse janë ato njerëzit më kompetentë. Ato kanë bërë një punë të shkëlqyer.”

Në vijim të denoncimeve për aferën e inceneratorëve, ish-kryeministri deklaroi se PD do të padisë prokurorët e SPAK edhe pse nuk ka besim në hetimet që mund të bëhen ndaj tyre.

“Do të ngremë padi penale për këtë vepër të rëndë të skapistëve të partisë, sikundër e njëjta padi do të ngrihet për amnistinë që ju bë Ilir Beqajt për sterilizimin. Të besosh se skapi do të hetojë veten është njësoj si të besosh rrethin katror.”

PD e drejtuar nga Sali Brisha do të zhvillojë protesta çdo të enjte para parlamentit, ndërsa më 27 dhjetor do të zhvillojë një protestë para gjykatës së Lartë në të njëjtën kohë që do të shqyrtihet çështja e logos së PD.

Klan News