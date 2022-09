Berisha: Të hënën miratohet udhëzimi për primaret

13:59 24/09/2022

Kryetari i PD: Mirëpres secilin deputet t’i bashkohet grupit

Partia Demokratike nis të hënën punën për realizimin e primareve për zgjedhjet vendore. Kështu ka njoftuar kryetari i saj, Sali Berisha gjatë një bashkëbisedimi online me qytetarët, ku ndër të tjera shtoi se ky proces do të nisë fillimisht me miratimin e udhëzimit.

Një ftesë ua drejtoi të gjithë deputetëve të grupit parlamentar që të bashkohen me PD-në, por me një kusht.

Ndër të tjera, Berisha paralajmëroi se PD do të dorëzojë në Kuvend ligjin për mos parashkrimin për çdo kryeministër që ka qenë në krye të shtetit që pas rrëzimit të komunizmit e deri në vitin 2040.

Plani për protesta masive ende qëndron garantoi Berisha, i cili ndër të tjera i bëri thirrje biznesit të vogël që përveçse tu bashkohet ngritjeve popullore, të nisën sa më parë grevat.