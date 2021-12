Berisha: Të hënën në orën 16:00 do të protestojmë kundër Vuçiç, nisja do të bëhet nga oborri i selisë së PD

10:33 18/12/2021

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka deklaruar sot se të hënën në orën 16:00 në Tiranë do të zhvillohet një protestë kundër Aleksandër Vuçiç dhe ftoi të gjithë që të merrnin pjesë. Në një deklaratë për mediat pas votimit në referendumin për shkarkimin e Lulzim Bashës, ai tha se nuk do të lejojnë që të zhvillohet vizita Vuçiç për Ballkanin e Hapur.

“Mos ngatërroni anti-kuvendet e thirrura nga Lulzim Brava të mbushur me nxënës, gjer në jo vetëm punonjës por kryetar bashkie në qytete të ndryshme. Ju e patë se si Edi Rama nëse Basha pësoi metamorfozën e bravës, Rama u transformua dhe u bë avokat i tij. Shqiptarët janë të mençur dhe e kuptojnë. Po dridhen themelet e narko-shtetit, u thirr një protestës, e cila është urgjente. Por një axhendë e papritur e Sllobodanit të ri në Tiranë, që është për Ballkanin e Hapur për hegjemoninë serbe. Është një vendosje e Kosovës në presionet e darës së klikave. Shënon një kundërshti të hapur të nismës së Berlinit, është një hapje dhe shndërrim të rajonit në zonë influence të Rusisë. Shqiptarët janë të gjithë në Tiranës në orën 16:00. Kjo protestë ka dhe një qëllim tjetër madhor që të protestohet kundër vjedhjes që po u bëhet qytetarëve, siç po bëhet me inceneratorët. Ku është vërtetuar vjedhja dhe PD nuk ka organizuar një protestë, siç ka bërë kreu i degës së PD në Fier”, tha lideri historik i PD.

I pyetur nëse do të shkojë në selinë blu, Berisha tha se nga selia e Partisë Demokratike do të nisën protestuesit dhe oborri i godinës do të shërbejë për të mbledhur qyetarët.

“Vendi i grumbullimit të demokratëve ditën e hënë do të jetë oborri i selisë së PD, oborri i selisë së tyre, jo për protestë aty, sepse aty është vendi për tu nisur. Ftoj të gjithë demokratët të bashkohen dhe të protestojmë përpara kryeministrisë”, shtoi ish-kryeministri./tvklan.al