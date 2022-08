Berisha: Tenderat për rrugët për t’u pasuruar qeveritaret

Shpërndaje







23:40 02/08/2022

“Në pushtet do krijojmë Ministrinë e Familjes”

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë se në tenderat për rrugët po përdoren çmime që nuk i gjen në asnjë vend të Europës.

“Kemi ndërtuar si qeveri mbi 11 mijë km rrugë. Në këtë situatë s’do të më shkonte ndërmend asgjë tjetër përveç lehtësimit, zbutjes dhe amortizimit të dhimbjeve të këtyre njerëzve. Kurse ky hap tender për autostradë 22 milionë Euro për kilometër linear, në një kohë kur në Europë, me këtë terren, ndërtohen me 2 gjer 3 milionë Euro. Pse e bën këtë? Sepse do të pasurohet edhe më shumë”.

Në një takim me intelektualë të zhvilluar në Tiranë, ish-kryeministri tha se familja shqiptare është në rrezik. Berisha tha se për këtë po krijohet një front i gjerë sot në opozitë ndërsa nesër në pushtet do të ketë një Ministri për Familjen.

“Ku qëndron Partia Demokratike? Në të gjithë përpjekjet për një front sa më të gjerë për të shpëtuar Shqipërinë nga ky rrezik, për të shpëtuar familjen nga ky rrezik i madh. Në mënyrë absolute, kjo forcë politike nesër, në themel të politikave sociale të saj do të ketë familjen. Do të krijojmë Ministrinë e Familjes dhe të Çështjeve Sociale. Do të vëmë në kryefjalë familjen”.

Berisha tha se një nga aferat më të rënda ku është përfshirë qeveria është ajo e inceneratorëve.

Tv Klan