Berisha thërret krerët e degëve

15:45 11/06/2022

“Duhet me urgjencë front opozitar dhe protesta”

Përpara kryetarëve të degëve të Partisë Demokratike, Sali Berisha foli për emergjencë kombëtare, duke cilësuar gjendjen që po kalon vendi edhe më të rëndë se ajo e vitit 1991. Në themel të aksionit politik për rrëzimin e atij që e cilësoi regjim monist të Edi Ramës tha se do të jenë protestat si dhe krijimi i një fronti të vërtetë opozitar.

Në krye të akuzave për Edi Ramën listoi vjedhjet që tha se kreu i qeverisë vijon tu bëjë shqiptarëve që prej ngjitjes në karrigen e kryeministrit.

Por Edi Rama nuk është i vetmi armik me të cilin tha se demokratët duhet të përballen. Betejën i duhet ta bëjnë edhe me të vetët brenda familjes politike, të cilët i akuzoi si pinjollë të Lulzim Bashës dhe pazareve të tij me Edi Ramën.

Me shqetësim foli edhe për Ballkanin e Hapur, nismë pas së cilës tha se fshihen interesat antishqiptare të George Sorosit dhe Aleksandër Vuçiçit.

Sipas kryedemokratit, “Ballkani i Hapur” ka për synim të izolojë Kosovën dhe të vrasë tregtinë e lirë në rajon, duke vendosur hegjemoninë serbe dhe vendosjen e influencës ruse në Ballkanin Perëndimor.

