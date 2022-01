Berisha thirrje agjencive të huaja: Hetoni Bashën për pastrim parash

14:30 13/01/2022

Ish-kryeministri Sali Berisha u bëri thirrje agjencive të huaja ligjzbatuese që të hetojnë Lulzim Bashën për pastrim parash.

“Është një problem i madh për gjeneratat e reja mbështetja e tij, një probleme shumë i madh, sepse ai është simbol i të pabesit, i të lidhurit me krimin më shumë se kushdo tjetër, sepse e faktoi vetë pa ia imponuar kush. I përzier në aferat korruptive shumë të rënda, të njohura me dosjet edhe në SHBA, plus dosje të tjera. Për ta mbyllur këtë, unë u bëj thirrje agjencive të zbatimit të ligjit të vendeve partnere ta hetojnë minimum për larje parash, sepse Edi Rama ia mbylli dosjen e larjes së parave në Shqipëri”./tvklan.al