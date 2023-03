Berisha thirrje demokratëve nga Rrogozhina: Votoni kandidatin e primareve, mos u bëni lojë e Ramës

18:35 20/03/2023

Berisha: Po vodhi Kryeministri, vjedhin vartësit e tij

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka prezantuar kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Rrogozhinës, Shkëlqim Hoxhën për zgjedhjet vendore të 14 Majit.

Gjatë fjalës së tij, kryedemokrati Berisha është shprehur se kandidati Hoxha ka treguar përkushtim të madh për përmbushjen e detyrave që ju ngarkuan gjatë qeverisjes së PD-së. Kryetari i PD-së Berisha ka garantuar se kandidati Hoxha me aftësitë dhe me përkushtimin e tij do të bëjë gjithçka që të përmirësojë jetën e banorëve të kësaj bashkie.

Berisha po ashtu ka shtuar se Shkëlqim Hoxha, bashkinë do ta shndërrojë në një model për qytetarët dhe bashkitë fqinje.

Sali Berisha: Vij këtu për të paraqitur para jush kandidatin tonë për qytetar të parë, kryetar bashkie, Shkëlqim Hoxhën. Shkëlqim Hoxha është e theksoj dhe vetë, një demokrat i fillimeve më të para të demokracisë, por është edhe një demokrat, i qëndresës në ditët më të vështira të PD-së, i cili në vitin 1997-98-99, në një kohë kur PD luftonte për mbijetesë bëri gjithçka aty ku ishte në emigracion dhe më vonë erdhi në Shqipëri për të mbështetur atë dhe suksesin e saj. Në të gjitha detyrat e ngarkuara ai ka treguar aftësi të veçanta, përkushtim të madh në përmbushjen me nder të detyrave që ju ngarkuan gjatë qeverisjes së PD. Unë ju garantoj ju se Shkëlqim Hoxha me aftësitë e tij, përkushtimin e tij, dashurinë dhe respektin që ai ushqen për ju, qytetarët, qytetaret, fermerët, banorët e kësaj bashkie do të bëjë gjithçka që të ua rikthejë ju Bashkinë e Rrogozhinës si shtëpinë tuaj të parë.

Do të bëjë gjithçka që të përmirësojë çdo muaj dhe çdo vit jetën tuaj, infrastrukturën në territorin e kësaj bashkie, suksesin e bizneseve në territorin e kësaj bashkie. Suksesin e bizneseve në territorin e kësaj bashkie, zhvillimin e fermave dhe suksesin e fermerëve të territorit të kësaj bashkie. Zhvillimin e turizmit, një degë për të cilin Rrogozhina ka një potencial të madh për tu zhvilluar edhe më shumë. Ju garantoj se Shkëlqim Hoxha, si njohës i shkëlqyer i ekonomisë dhe biznesit, bashkinë e Rrogozhinës do ta shndërrojë në një bashki model për qytetarët e saj, bashkitë fqinje dhe vendin.

Gjatë fjalës së tij, kryedemokrati Berisha ju ka bërë thirrje të gjithëve demokratëve që të votojnë kandidatin e primareve, Shkëlqim Hoxhën.

Sali Berisha: Në monizimin e Ramës, PD ka përgjegjësinë e vet sepse ja dorëzoi zgjedhjet lokale atij. Ne jemi ata që njohim gabimet tona, ne nuk themi që nuk gabojmë, gabojmë por korrigjojmë gabimet. Sot çdo demokrat duhet të votojnë kandidatin e primareve dhe të mos bëhemi lojë e Ramës, janë kandidatët tuaj ato që ju votuat. Ai erdhi para jush, ju tha juve që jam Shkëlqim Hoxha, jam ky që më njihni dhe më besoni se unë shërbimin tuaj. Çfarë ndodh me kandidatin tjetër? Ku t’i kapësh, për burg janë. Ju garantoj se si ai i Bulqizës dhe disa herë më shumë janë pa përjashtim të gjithë bashkiakët e Rilindjes sepse po vodhi Kryeministri, vjedhin vartësit e tij dhe nuk pyesin fare./tvklan.al