Berisha thirrje qytetarëve për protestën e sotme: Katër arsye përse duhet të merrni pjesë

12:47 20/12/2021

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka u bërë sërish thirrje qytetarëve që të marrin pjesë në protestën që do të zhvillohet sot në Tiranë kundër ardhjes së Presdentit, Aleksandër Vuçiç për Ballkanin e Hapur.

Berisha në një njoftim në mediat sociale bën me dije do të protestohet dhe kundër aferës së inceneratorëve.

“Sot ne ora 16:00 Tirana dhe Shqiperia ne proteste kunder Aleances trilaterale Beograd-Tirane-Shkup, Ballkanit te Hapur Vuçiç-Rama-Zaev! Kunder vedhjes me djegesat te 430 milione eurove nga Kreu i Meduzes dhe Qeveritaret e tij hajdut!”, shruan Berisha.

Më tej lideri historik i PD ka listuar dhe katër arsye përse duhet protestuar sot në Tiranë.

“Vucic eshte minister i Milloshevicit. Ai akoma nuk ka kerkuar falje per krimet e kryera ndaj shqiptareve nga Serbia dhe vazhdon te ndjek politiken e shefit te tij!

Ballkani i Hapur eshte projekt qe e rrit dhe forcon Serbine dhe planet e Serbise se Madhe andaj nuk duhet lejuar asesi qe te konkretizohet!

Edi Rama po behet pjese e ketyre agjendave dhe eshte bere nje kukull e Vucicit, andaj duhet ta ndalim para se te behet vone.

Kosova ka akoma plage te hapura per te cilat Vucic eshte nga pergjegjesit kryesor. Pervec kesaj, ai edhe mohon krimet, masakrat dhe gjenocidin e kryer ndaj shqiptareve te Kosoves ne lufte, andaj nuk eshte i denje qe te pritet ne Tirane e aq me pak qe te bashkepunohet me te”, shkruan më tej Berisha./tvklan.al