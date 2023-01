Berisha thirrje qytetarëve: Të ngrihemi në protesta të fuqishme

20:10 31/01/2023

Partia Demokratike mblodhi këtë të martë Kryesinë. Kreu i selisë blu gjatë fjalës drejtuar anëtarëve të kryesisë u ndal në pjesën më të madhe tek ajo që ai e konsideron si “skandalin e shekullit”, çështjen e arrestimit të ish-zyrtarit të FBI-së, Charles McGonigal. Ai hodhi akuza ndaj Ramës dhe tha se ky rast dëmton imazhin e shqiptarit në SHBA.

“Për PD-në, skandali McGonigal përbën një akt ndër më të rëndët në historinë e marrëdhënieve SHBA-Shqipëri pas largimit të ambasadës së SHBA nga Enver Hoxha”, tha Berisha.

Për këtë arsye ai i bëri thirrje shqiptarëve që të ngrihen në protesta të fuqishme dhe t’i japin përgjigjen e merituar Ramës.

“Ndaj dhe ju bëj thirrje qytetarëve shqiptarë, të ngrihemi në protesta të fuqishme. Asnjë shqiptar, që është sot në Shqipëri dhe kudo që ndodhet në botë, shqiptar i vërtetë, asnjë shqiptar që ka jetuar në këtë vend që kur është shpallur pavarësia nuk meriton kurrë një kryeministër si ky që nuk ka asnjë parim, as flamur, as nder, as ideal, as gjë prej gjëje, përveç interesit të tij të ngushtë karriges së tij të ngushtë”, u shpreh Berisha.

Kryedemokrati iu drejtua edhe anëtarëve të kryesisë ku kërkoi që të bëhet gjithçka për mobilizimin e shqiptarëve. Sipas Berishës, Rama duhet të largohet e nuk mund të ketë “paqe dhe stabilitet me një njeri që jo vetëm shkelmon çdo ditë mbi liritë dhe dinjitetin e shqiptarëve”.

“Ndaj dhe mendoj që ne duhet të bëjmë gjithçka për mobilizimin e shqiptarëve në një përgjigje përfundimtare të merituar. Edi Rama duhet të largohet menjëherë nga pushteti. Nuk ka dhe nuk mund të ketë paqe dhe stabilitet me një njeri që jo vetëm shkelmon çdo ditë mbi liritë dhe dinjitetin e shqiptarëve, me një njeri që vjedh çdo ditë fondet, pasuritë publike të tyre, me një njeri, i cili arrin në përmasa makbethiane të rekrutojë për qëllime të karriges dhe pushtetit të tij për të shkatërruar opozitën, pluralizmin, një nga njerëzit më të rëndësishëm të kësaj toke në fushën e sigurisë”, u shpreh Berisha./tvklan.al