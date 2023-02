Berisha thirrje të rinjve të FRPD-së: Le të fillojmë revolucionin tonë me moton “T’i dalim Zot Shqipërisë”

20:04 07/02/2023

Në një takim me të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, kryetari i PD-së Sali Berisha iu ka bërë thirrje që “t’i dalin Zot Shqipërisë”.

Gjatë fjalës së tij, kryetari i PD-së Berisha ju ka thënë të rinjve se sytë, mendja e shqiptarëve që e duan këtë vend janë vetëm tek ata teksa ka shtuar se ka një shpëtim për Shqipërinë dhe ajo është sipas Berishës, largimi i Ramës nga pushteti.

Për këtë, kryetari i PD-së Berisha ju bëri thirrje të rinjve të FRPD-së që të përdorin guximin, kreativitetin e vendosmërinë e tyre, në mënyrë që sipas Berishës, Shqipëria të mos lëngojë më tutje.

Sali Berisha: Alternativa e vetme është revolucioni dhe në historinë e tyre, revolucionet i kanë bërë dhe i bëjnë vetëm rinia. Ju jeni tmerri i këtij regjimi, ndaj dhe ai bën gjithçka që ju të largoheni nga Shqipëria. Le të fillojmë ne revolucionin tonë me moton: T’i dalim zot Shqipërisë.

Sytë, mendja, zemra e shqiptarëve që e duan këtë vend, e shqiptarëve që u larguan me shpresën vrarë nga ky vend, janë sot tek ju dhe vetëm tek ju. Sot duhet guximi, kreativiteti juaj, vendosmëria juaj në mënyrë që Shqipëria të mos lëngojë më tutje, të mos rrokulliset në kthetrat e mafies më të rrezikshme të Europës dhe botës.

Ne duhet t’i dalim Zot Shqipërisë dhe do t’i dalim me çdo çmim me të gjithë forcën dhe energjitë tona. Secili nga ju sot është në sakrificë. Qindra e mijëra bashkëmoshatarë tuaj që janë në Shqipëri jetojnë me sakrifica, përballen me dhimbje, por ka një rrugë, ka një shpëtim, është largimi i Ramës nga pushteti. Rama e ka bërë dhe të huaj për ju, le të ia bëjmë atij dhe të huaj për të.

Le të përballemi ne me këtë organizatë kriminale, aq sa duken të fortë, aq dhe janë kalbësirë, kalbësirë dhe vetëm kalbësirë. Le të ia bllokojmë rrugët atij dhe t’i themi se rrugët janë tonat dhe jo të tuat o hajdut./tvklan.al