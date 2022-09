Berisha: TIMS u dëmtua nga vetë qeveria

15:49 23/09/2022

Rama zhduku provat për disa grupe kriminale

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, akuzoi qeverinë se në një akt të paprecedentë ka dëmtuar sistemin TIMS, databazën e policisë shkencore dhe sistemin Memeks, me qëllim zhdukjen e provave sipas tij që policia dispononte për lidhjet e grupeve kriminale në vend.

“Shkatërrimi i këtyre sistemeve nuk ka asnjë lidhje me sulmet e-Albania. Shkatërrimi është bërë më qëllimin e vetë për të zhdukur provat që ekzistojnë mbi lidhjet e tmerrshme të krimit të Ramës, Ballës, Gjiknurit, Veliajt dhe ministra e qeveritare të tjerë.”

Berisha tha se pas sulmeve kibernetike të sistemeve qeveritare qëndrojnë edhe hakera të qeverisë.

“Nga burime të trefishta se në operacionin e shkatërrimit të infrastrukturës digjitale në Shqipëri janë përveç hakerave iranianë, janë pjesëmarrës hakera të qeverisë, hakera rusë dhe serbë. Kjo është një e vërtetë e konfirmuar për opozitën nga burime shumë serioze”.

Edi Ramën e akuzoi sërish se është nën hetim ndërkombëtar, jo vetëm për çështjen e ish-agjentit të FBI-së Mc Gonigal, por edhe për lidhje me grupet kriminale në botë.

“Gjykatësi urdhëron çdo regjistrim dhe material në posedim, që dokumentojnë çdo komunikim personal, përfshi kryeministrin Edi Rama. Por ka edhe çështje të tjera. Ajo me kartelin Sinaloa dhe ElCapo. Janë me dhjetëra e dhjetëra orë komunikimi të qeveritarëve me grupet më të rrezikshme kriminale në Shqipëri, në Dubai, në Amerikën Latine, në Meksikë e kudo”.

Berisha përforcoi akuzat për Ramën, për përfshirjen në çështjen e parave ruse të lobimit me Lulzim Bashën.

“Po nëse e dije si ndërhyre në gjykatë për ta mbajtur të pafajshëm. Edhe sot do i them Bashës, mos mendo se do mbyllet ky problem, do dalësh të sqarosh. Nga e gjeti Binjatën ky, një kompani offshore, me origjinë ruse?”

Në konferencën e përjavshme për shtyp, kreu i demokratëve dënoi edhe mbylljen e shkollës së mesme dhe kopshtit “Mehmet Akif”.

“Akt ndër më të rëndët, pa asnjë shpjegim publik, por vetëm në diktatin e Erdoganit të shkollës që mban një nga emrat më të nderuar autorin shqiptar të himnit turk. I them Ramës ke mbyll një kopsht, të skuqesh nga turpi që u mbyll vogëlushëve kopshtin. Një akt të tille s’do e ndërmerrte kush kurrë”.

Mohoi se i ka bërë presion SPAK-ut, por këtë të fundit e ftoi të hetojë çdo firmë të hedhur prej tij nga dita e parë në krye të shtetit. Ndonëse nuk dha një datë për nisjen e protestave, ashtu siç paralajmëroi edhe nga foltorja e Kuvendit, Berisha tha se vjeshta do jetë një stinë e revoltës qytetare.

I pyetur në lidhje me reformën territoriale, Berisha tha se ishte në dijeni të një dakordësie të arritur mes Enkelejd Alibeajt dhe maxhorancës, duke e cilësuar ndarjen e re territorial që sipas tij po përgatitet një pseudoreformë.

