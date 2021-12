Berisha uron shqiptarët për Vitin e Ri

15:45 31/12/2021

“2021 vit i tmerrshëm, por dhe i mrekullisë”

Ish-kryeministri Sali Berisha i është drejtuar me një mesazh qytetarëve shqiptarë në mbërritje të Vitit të Ri.

“Vit me gëzime suksese e mbarësi, uroj të festoni të gëzuar në vatrat tuaja familjare kudo që ndodheni”.

2021-i për të shëmbëllen me një medalje me dy anë, ku Edi Ramës i faturon varfërinë dhe korrupsionin që tha se solli me qeverinë e tij në këtë mandat të tretë.

Krah Edi Ramës si e keqe për demokratët dhe shqiptarët nuk la pa rreshtuar edhe Lulzim Bashën, të cilin tha se anëtarësia e largoi me votën e saj në Kuvendin Kombëtar dhe referendumin e 18 Dhjetorit. Ky moment sipas Berishës shënoi edhe anën e ndritur të medaljes për vitin që po lëmë pas.

