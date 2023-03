Berisha: Vendimi i gjykatës i paracaktuar nga Rama

23:37 03/03/2023

“Kryeministri asgjesoi pluralizmin politik”

Sali Berisha e cilësoi të paracaktuar në zyrat e Kryeministrit vendimin e tre gjykatësve të Apelit pas së cilit tha se Edi Rama asgjesoi pluralizmin në vend.

“Tre gjykatës në një proces të pashembullt kundër pluralizmit lexuan vendimin e përgatitur kohë më parë në zyrën e Edi Ramës”

Sipas Berishës, kjo është orë prove për demokratët, të cilët i ftoi të ngrihen në lartësinë e misionit historik për shpëtimin e demokracisë në vend.

“Kam besimin më të madh se demokratët shqiptarë janë të vendosur të mbrojnë me çdo kusht dhe me çdoçmim pluralizmin politik në Shqipëri dhe Partinë Demokratike”.

Për hapat e radhës lidhur me mënyrën se si do të regjistrohet në zgjedhjet e 14 Majit, Berisha tha se vendimmarrja do t’u takojë forumeve të Partisë Demokratike.

“PD-ja do të mbledhë këto ditë forumet e saj dhe mbi bazën e këtij qëndrimi armiqësor, asgjësues të shpallur nga narkoshteti dhe Edi Rama, do të marrë të gjitha vendimet e duhura për të vazhduar misionin e saj në mënyrën më të fuqishme.”

Në 6 Mars skadon edhe afati për regjistrimin e partive politike në zgjedhje dhe mbetet për t’u parë nëse edhe në këtë betejë elektorale Sali Berisha do të dalë sikundër në zgjedhjet e pjesshme lokale të 6 Marsit në koalicion me partinë e Iliri Metës, i pagëzuar asokohe si “Shtëpia e lirisë”.

