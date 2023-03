Berisha: Vendimi i gjykatës, letër pa vlerë

15:37 04/03/2023

“Do ta dërgojmë edhe në gjykatat ndërkombëtare

Teksa e cilësoi një letër pa vlerë vendimin e Gjykatës së Apelit për vulën dhe logon e Partisë Demokratike, Sali Berisha paralajmëroi dërgimin e kësaj çështje në Gjykatën e Lartë.

“Ne do e dërgojmë nëGjykatën e Lartë. Do të kërkojmë përjashtimin e Sadushit nga gjykimi. Nuk presim asgjë tjetër se aty urdhri është po ky”, tha Berisha.

Por lideri historik i demokratëve shkoi edhe më tej kur foli për një betejë ligjore edhe në gjykatat ndërkombëtare.

“Por ne do të ndjekim procedurat në gjykatat ndërkombëtare sepse ka ndodhur një gjë që kurrë në një vend anëtar të Këshillit të Europës, në një vend anëtar të lirë në botë nuk mund të ndodhë, të shpallet palë ajo që nuk është palë”, u shpreh Berisha.

E deri në zgjidhjen ligjore të kësaj çështjeje Berisha tha se betejën do ta vijojë si shumicë me demokratët duke akuzuar Bashën e Alibeajn si vegla të kryeministrit.

“Sot është koha që demokratët të bashkohen. Të gjithë ata që kanë karakter, që nuk duan të ndihen të keqpërdorur nga “Brava AliBasha”, vegla të shpifura të Edi Ramës. Alibasha i cili ju siguroj pas ditës së djeshme nuk ka asgjë vetë me veten, vegla të shpërfytyruara të Edi Ramës që synojnë të shkatërrojnë, të shpërfytyrojnë PD gjë të cilën nuk do të arrijnë kurrë. Përkundrazi ju garantoj se sot jemi më të fortë se kurrë dhe nesër do të jemi më të fortë se sot”, tha Berisha.

Këto orë janë vendimtare për grupimin e Berishës lidhur me mënyrën e regjistrimit në zgjedhjet lokale të 14 Majit, në një kohë kur grupimi i Alibeajt ka paralajmëruar se të hënën do dërgojë në KQZ kërkesën për tu regjistruar kandidatët në betejën elektorale për zgjedhjet vendore.

