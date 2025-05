Kryedemokrati Sali Berisha ka zhvilluar takimin për mbylljen e fushatës në qytetin e Vlorës. Ai u kërkoi Vlonjatëve që në 11 Maj të zgjedhin anën e duhur të historisë.

“Vlonjatët gjithmonë kanë zgjedhur anën e drejtë të historisë. Më 11 Maj nisim bashkë përpjekjen e përbashkët për të kthyer kombin në rininë e tij. Më 11 Maj votoni për të larguar të keqen. Kjo qeverisje po boshatis Shqipërinë. Ne kemi të shtrenjtë familjen, ata kanë Prindin 1 dhe Prindin 2, projektin e monstrës Xhorxh Soros. Ai tjetri bën takime gjithandej me gra e duke u thënë se i keni burrat çyrykë. Duke u përpjekur të nxisë përçarje në familje, edhe këtu në Vlorë ça bëri? Sheshin e Flamurit e mori dhe e tjetërsoi! Përdori pushtetin për të shpërfytyruar sheshin. Sheshi do kthehet në identitet, ishte trashëgimi e mrekullueshme.”

Më herët, Berisha ishte në qytetin e Fierit dhe premtoi se nëse fiton zgjedhjet e 11 Majit, 100 ditët e para të qeverisjes do të ulet tatim-fitimi për biznesin.

“Bizneset e vogla, 100 ditët e para do të paguajnë energjinë, pas 100 vitëve vetëm 6 lekë kilovati. Hapësira publike 5 herë më lirë. Tarifa e ujit do të përgjysmohet. Bashkitë nuk do mund të vendosin kurrë, kurrë, taksa dhe tarifa më shumë se 1% të xhiros. Do ketë kredi të buta për start up-e dhe biznese të vogla. Bizneset e mëdha, do kenë një aleat të vërtetë tek qeveria e ardhshme. Tatim-fitimi më i ulëti në Europë. TVSH-ja, 15%”.

Berisha tha se do të financohen me grante dhe kredi start-up-et e të rinjve.

“Këta të rinj, i garantoj se, shkollat e tyre do modernizohen. Se, buxheti për arsimin do të dyfishohet. Se, nuk do të ketë pengesë për universitet për mesatare dhe për asgjë tjetër. Dhe se pas përfundimit, do paguhen sigurimet shoqërore, tek çdo punëmarrës që punëson të rinjtë. Do financohen me grante dhe kredi start up-et e tyre. Dhe një çati, shteti do ua garantojë çifteve të reja, me një grant 30 mijë euro. Po, po.”

Berisha e mbylli fjalën e tij duke theksuar se 11 Maji është afër dhe bashkë me të do të jetë edhe fundi i Edi Ramës.

