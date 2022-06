Berisha zbulon çfarë bisedoi me Ilir Metën në Azerbajxhan

23:14 30/06/2022

Presidenti Ilir Meta dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha morën pjesë në një samit ndërkombëtar në Baku të Azerbajxhanit disa javë më parë.

Meta dhe Berisha u fotografuan të dy bashkë të ulur në një tavolinë duke diskutuar. Por cila ishte tema e diskutimit?

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Berisha është pyetur nga Blendi Fevziu se çfarë ka biseduar me Metën.

Sali Berisha: Natyrisht diskutimi ka qenë politik. Nuk kemi diskutuar aty për çështje jo politike.

Blendi Fevziu: Çfarë keni folur? Ka pasur një vesh të tretë që ka dëgjuar atje?

Sali Berisha: Atje ishte një tavolinë e tërë me njerëz. Padiskutim që kemi diskutuar për problemet e vendit.

Blendi Fevziu: Ka një rakordim mes jush dhe Ilir Metës post President?

Sali Berisha: Absolutisht do ketë një rakordim të plotë. S’ka rëndësi a ka. Do ketë një rakordim të plotë në frontin për shpëtimin e Shqipërisë dhe Ilir Metën dhe me cilindo forcë politike që dëshiron të bashkohet me këtë front. Nuk mund të imagjinohet ndryshe. /tvklan.al