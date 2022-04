Berisha: Zgjedhjet në PD, historike

Shpërndaje







13:04 23/04/2022

Gjykata, nën presion për çështjen e regjistrimit

Sali Berisha që hodhi votën si anëtar i regjistruar në degën Nr.2 të PD të kryeqytetit për zgjedhjen e kryetarit të ri të kësaj zone, e quan proçesin ku është përfshirë kjo forcë, historik për të rikthyer opozitën e vërtetë ku anëtarësia vendos dhe jo kryetari emëron.

Sali Berisha: Uroj çdo demokrat dhe demokrate të PD që firmosin sot me votën e tyre kryetarin e ardhshëm të degës së PD-së. Në PD, firmosin vendimmarrjen me votën e lirë të anëtarëve të kësaj partie. Kjo është një arritje historike, ky është procesi më demokratik, i cili do të qëndrojë në themelet e rithemelimit të PD si një forcë e fuqishme konservatore. Theksoj se këto demokratë dhe demokrate firmosin sot opozitën e vërtetë shqiptare, kusht i të gjitha kushteve për një shoqëri të lirë dhe ky është një ogur i mbarë jo vetëm për PD, por për mbarë shoqërinë shqiptare. Vetëm një opozitë e vërtetë mund të qëndrojë përballë një narkoshteti dhe një diktature. Vetëm një opozitë e vërtetë ka shanset për ta shndërruar PD në forcën fitimtare. Urimet më të përzemërta për të gjithë demokratët që votojnë për kryetarët e PD.

I pytur, ish-kryeministri e vlerëson vendimin e djeshëm të Gjykatës që pranoi ankimimin e Enkeled Alibejat për regjistrimin e statutit të PD të miratuar nga kuvendi i 11 Dhjetorit, të marrë në kushtet e presionit.

Sali Berisha: Përsa i përket standardit, një gjykatëse vendosi dje të shkruajë ligjin e shtetit, në një akt që tejkalon çdo imagjinatë, në një presion të tmerrshëm ndaj të cilit një njeri që ka minimumin e minimumit të karakaterit, nuk i lejon vetes akte të tilla. Jam i bindur se asgjë dhe asnjë vendim për arsye se kjo është e qartë si drita e diellit. Është po kjo gjykatëse që nuk ka pranuar ankesën tonë, duke vlerësuar më parë se ne nuk ishim palë, por tani ajo shpalli palë atë që në mënyrë absolute nuk ishte palë. Shkroi ligjin në aktin më të shëmtuar së pari të CV së saj, por jo vetëm të CV së saj, është pak më komplekse. Sidoqoftë, ky revolucion nuk ndalet nga asgjë.

Këtë të shtunë, veç degës Nr.2, në Tiranë votohet për kryetarët e rinj dhe ne 13 degë të tjera të Partisë Demokratike.

Tv Klan