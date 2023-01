Bes Kallaku zbulon foton e pa publikuar më parë me Xhensila Myrtezajn në “Zemër Luana”

23:12 29/01/2023

“Zemër Luana”, me autorësi dhe moderim të Luana Vjollcës, çdo javë ka një spektakël special dhe shumë të papritura. Pjesë e lojërave dhe ngacmimeve, veç të ftuarve, hera herës bëhen edhe kapitenët Bes Kallaku dhe Olsi Bylyku.

Një nga lojërat e Besit ka qenë një përballje me telefon, me Monika Kryemadhin. Besi dhe Monika duhet të hapnin telefonin e tyre dhe të tregonin gjërat e kërkuara nga telefonat e tyre. Për Besin ka qëlluar ikona e “Gallery” dhe sfida për të ishte që duhet të tregonte foton e fundit të pa publikuar me Xhensilën.

Besi ka hapur telefonin dhe ka treguar një foto të realizuar në 2 Janar, me Xhensilën dhe vogëlushen e tyre, teksa e ka komentuar, duke thënë: “Kjo foto është realizuar një ditë para se babi të nisej për në punë. Sigurisht që ishte një portret mjaft i veçantë familjar”./tvklan.al