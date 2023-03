Besimtarët bektashinj festojnë sot Sulltan Novruzin

Shpërndaje







10:41 22/03/2023

Sot besimtarët bektashinj festojnë Sulltan Novruzin. Në Kryegjyshatën Botërore në Tiranë janë mbledhur me qindra besimtarë të cilët kremtojnë ditën e sotme një nga festat e tyre më të rëndësishme.

“Është një nga festat më të rëndësishme të këtyre besimtarëve ku në fakt simbolizon ringjalljen dhe ripërtëritjen duke qenë se përkon edhe me pranverën, atëherë ku në fakt çelin lulet, por edhe jeshillëku është i madh në çdo vend.

Një nga simbolikat të kësaj dite është një nga gatimet tradicionale të tyre është byreku me lakra, apo me 7 jeshillëqe apo me monedhë që në fakt për të gjithë besimtarët nuk mungon në tryezat e tyre. Është konceptuar si një ditë e gjatë festimesh pranë Kryegjyshatës Botërore ditën e sotme dhe në fakt për pak nis edhe ceremonia e madhe pranë selisë së shenjtë”, raportoi gazetari Maksi Rama.

Gazetari tha se rreth orës 13:00 pranë Kryegjyshatës do të nisë pritja e politikanëve dhe trupit diplomatik./tvklan.al