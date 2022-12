Besimtarët e krishterë festojnë Krishtlindjen

08:49 25/12/2022

Imzot Arjan Dodaj: Të rinjtë të zbulojnë të ardhmen në vendin e tyre, lufta na thërret për reflektim

Mijëra besimtarë katolikë kremtojnë Krishtlindjen e parë pa kufizime nga pandemia e Covid-19.

Në Tiranë mesha e Krishtilindjes u mbajt në Katedralen e Shën Palit dhe u drejtua nga kreu i kryedioqezës Mitropolitane Tiranë-Durrës, Arjan Dodaj.

Imzot Arjan Dodaj: Kjo është festa e pajtimit mes Krijuesit dhe njerëzimit të shthurur, të humbur dhe rebel që pavarësisht brutalitetit dhe dhunës që kemi parë edhe këtë vit në dramën e luftës, veçanërisht në Ukrainë, por edhe gjetkë, Krijuesi nuk braktis, por i dërgon birin e tij, Princin e Paqes, Jezu Krishtin sepse Zoti gjithmonë mbetet besnik ndaj planit të tij plot dashuri që ka për njeriun, për mua dhe për ty që nga fillimi i ekzistencës tonë.

Kreu i Kishës Katolike pati edhe një mesazh solidariteti me të pamundurit, por edhe një reflektim për pasojat e luftës.

Imzot Arjan Dodaj: Pamundësia për shumë familje të varfra që të kenë kushte më dinjitoze dhe shpeshherë një klimë mosbesimi e ushqyer nga egozimi dhe korrupsioni, të pranojmë Jezusin foshnje, si të vetmin dhe të gjithanshmin ilaç për jetën tonë që ka fjalë të jetës dhe jetës së pasosur.

Qytetarët luten për më shumë mirëqenie, dashuri e paqe mes tyre.

“Shqiptarëve ju uroj Gëzuar Krishtlindjen me dashuri, me lumturi, me gëzime dhe Zoti i ndihmoftë të gjithë.”

“Gëzuar të gjithëve. Lumturi në familje paçi.”

“Krishtlindje të paqta, të bardha për të gjithë shqiptarët. Sa më shumë begati, dashuri mes njëri-tjetrit, paqe dhe të gjithë bashkë.”

Krishtlindja është festa e dytë më e rëndësishme në kalendarin e besimtarëve katolikë dhe ortodoksë, pas Pashkës.

Sipas besimit ortodoks dhe katolik, në këtë ditë ka ardhur në jetë nga Virgjerësha Mari, shpëtimtari Jezu Krishti, biri i Perëndisë.

