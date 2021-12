Besnik Mustafaj: Lëvizja e Berishës i bën mirë PD-së

11:20 17/12/2021

Ish-deputeti i PD: Do të shkoj të votoj në referendum, Basha sillet në mënyrë anormale

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Besnik Mustafaj e sheh pozitive nismën e ish-Kryeministrit Sali Berisha për të rithemeluar partinë. Në një intervistë për Klan News, Mustafaj thotë se kjo lëvizje po nxjerr Partinë Demokratike nga depresioni.

“Unë mendoj se nisma e Berishës po i bën shumë mirë Partisë Demokratike, po e nxjerr nga depresioni, po aktivizon masën e demokratëve, po i bën ata të vetëdijshëm dhe po u jep besim se mund ta bëjnë opozitën”.

Mes Kuvendit të thirrur nga Lulzim Basha dhe referendumit, Mustafaj zgjedh këtë të fundit, për të votuar shkarkimin e kryetarit të partisë.

“Unë jam në mbështetje të kësaj lëvizje dhe nesër do shkoj në referendum të votoj. Unë e kam prapa karrierën politike, por jam demokrat dhe e kam jetën të lidhur me këtë parti. E shoh me shqetësim se Basha po sillet në mënyrë anormale, po bën gjithçka për ta paraqitur veten si viktimë, po bën provokim sistematik. Rezultati do të jetë i dëmshëm për Bashën”.

Së fundmi, ish-deputeti ka publikuar një roman “366 rrëfenja për të ndjellë gjumin”, ndërsa për gazetaren Iva Kalemi ka shpjeguar mesazhin që përcjell kjo vepër.

“Një pushteti që ngjall frikë, një pushteti që abuzon, i intereson shumë një populli të përgjumur, një populli të pavetëdijshëm. Janë përzier të gjitha ato reflekset, fantazmagoritë, si mund të thuhet në mënyrë figurative, e një njeriu të mbyllur ndaj dhe ju e krahasoni pak a shumë me ‘Fermën e Kafshëve’ sepse ka edhe personazhe kafshë edhe personazhe njerëz që bashkëjetojnë në mënyrë të natyrshme”.

Ky libër i vendos personazhet të skenës shqiptare në simbolika që i përngjajnë veprës “Ferma e Kafshëve” të George Orwell.

