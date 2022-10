“Beso dhe kontrollo”, telefonuesja: Nuk jam xheloze. Aldo: Po njërin sy e mban hapur

09:40 14/10/2022

Daniela, një telefonuese në “Aldo Morning Show” në Tv Klan thotë se rrjetet sociale të një çifti duhet të jenë të ndara. Sipas saj, secili ka gjërat e tij personale, në rastin e saj që e merr si shembull, shprehet se ka miqtë e familjarët e saj, biseda me të cilët nuk ka pse domosdoshmërisht t’i dijë bashkëshorti.

Daniela: Disa gjëra janë personale.

Aldo: Për shembull?

Daniela: Nuk mund të flas unë me burrin siç flas me motrën, siç flas me vëllain. Disa gjëra janë të ndara.

Aldo: Dakord, ti flet me ata, por ti ke dy personalitete?

Daniela: Jo, një kam.

Aldo: Pra, domethënë, ti ndryshe sillesh me burrin, ndryshe me njerëzit e tu?

Daniela: Jo, nuk është se sillem ndryshe me burrin, e kam që disa gjëra janë të ndara.

Aldo: Për shembull, çfarë s’duhet të marrë vesh burri?

Daniela: Të flasim drejt dhe thjesht, unë me motrën mnd të flas diçka për burrin, me burrin s’mund të flas diçka për motrën.

Aldo: Domethënë, ti mund të ankohesh te motra për burrin?

Daniela: Jo, ankim, nuk mund ta quaj ankesë, ama flasim për diçka që më gëzon ose mundon. Por s’mund të flasësh me burrin për motrën, por me motrën mund të flasësh për burrin.

Daniela thotë se nuk është tip xheloz, por i qëndron parimit të njohur “beso dhe kontrollo”.

Megi Latifi: Unë jam kurioze a ia ke kontrolluar ti ndonjëherë burrit telefonin, se mirë ai ty, po ti atij?

Daniela: Të them të drejtën, unë personalisht jo, por me parimin beso dhe kontrollo.

Aldo: Po ku dyshon ti meqenëse ra fjala?

Daniela: Nuk është puna se dyshoj, për të forcuar më shumë besimin tim dhe për ta vërtetuar besimin tim, diçka kontrolloj.

Aldo: Ta ka thyer ndonjëherë besimin me ndonjë gjë bashkëshorti?

Daniela: Deri tani, në anën e besimit të plotë, jo.

Aldo: Te morali jo?

Daniela: Në moral jo.

Aldo: Ça mban burri në celular, kot për muhabet?

Daniela: Ça mban burri në celular, tani burri ka shokët e tij, miqtë e tij, punën e tij, ka punën e atillë që duhet të ketë shumë njerëz në telefon dhe unë si tip nuk jam xheloze ose të kërkoj, kështu që nuk kontrolloj. Dhe ai në fakt në këtë pjesën e moralit ma ka krijuar besimin që unë nuk… dhe në fakt nuk e besoj dhe është më mirë të mos e besoj sepse për vete…

Aldo: Megjithatë, njërin sy e mban hapur.

Megi Latifi: Hapur duhet mbajtur.

Daniela: Eh normale, jemi me parimin beso dhe kontrollo./tvklan.al