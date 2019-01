Betohen zv/Kryeministri dhe 7 ministrat e rinj

Në një ceremoni të organizuar të enjten në Presidencë janë betuar ministrat dhe zv/Kryeministri i ri i vendit.

“Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri Kushtetutën dhe ligjet si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të anëtarit të Këshillit të Ministrave”, lexuan ministrat e rinj formulën e betimit.

Erion Braçe u betua në si zv/Kryeministri i ri i vendit, Anila Denaj u betua si ministre e Ekonomisë, Belinda Balluku si ministre e Infrastrukturës; Elva Margariti në postin e Ministres së Kulturës, Besa Shahini në postin e ministres së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, Eduard Shalsi në postin e Minsitrit të Sipërmarrjes, Bledi Çuçi në postin e Ministrit të Bujqësisë dhe Elisa Spiropali në postin e ministres për Marrëdhëniet me Parlamentin./tvklan.al