Betohet Bajram Begaj: Do të jem mbi palët

20:13 24/07/2022

Presidenti i ri apel opozitës: E respektoj, të largohemi nga politika e konfliktit

Bajram Begaj hoqi spaletat e ushtarakut për të ushtruar për 5 vitet e ardhshme detyrën e lartë të shtetit shqiptar, atë Presidentit të Republikës.

Pasuesi i Ilir Metës në këtë post, ish-ushtaraku i lartë me profesionin e mjekut, mbajti dhe fjalimin e parë si kryetar i shtetit, duke dhënë menjëherë mesazhet në adresë të politikës shqiptare.

“Këtë mision do ta kryej mbi palët. Nuk do të qëndroj neutral ndaj asnjërit që vendos interesat politike mbi atë të Kombit. Do të mbështes dhe këmbëngul për bashkëpunimin mes të gjitha forcave politike. Mbështes dhe e respektoj punën e qeverisë, por nuk justifikohet asnjë dështim”.

Në fjalimin e shkurtër, mbi 6 minutash, një mesazh kishte në veçanti për opozitën shqiptare, e cila nuk ishte e plotë në sallë, ku kryetari i PD-së, Sali Berisha dhe një pjesë e deputetëve nuk ishin në sallë.

“Mbështes dhe e respektoj opozitën, por të mos shihet konflikti përpara bashkëpunimit. Të mos lutet dështimi përpara gjetjes së zgjidhjeve. Nuk do të qëndroj neutral ndaj asnjërit që vendos interesat politike mbi atë të Kombit. Do të mbështes dhe këmbëngul për bashkëpunimin mes të gjitha forcave politike. Të largohemi nga politika e konfrontimit dhe ta zëvendësojmë atë me politikën e dialogut”.

Kreu i ri i shtetit duke vënë theksin për situatën e vështirë që po përjeton bota me agresion rus në Ukrainë u shpreh se Shqipëria ka nevojë për një unitet.

“Nevojitet unitet më shumë se çdo herë, për të siguruar vitalitetin e kombit tonë. Zoti e bekoftë Shqipërinë dhe shqiptarët”.

Në ceremoninë e betimit të zhvilluar pasditen e se dielës në Parlamentin shqiptar ishin të pranishëm ambasadorët e akredituar në vendin tonë, përfaqësues të lartë të klerit shqiptar, si dhe një pjesë e deputetëve të opozitës.

Ish-shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura është Presidenti i 8 në këto 30 vite demokraci. Pas Alfred Moisiut dhe Bujar Nishanit, 55-vjeçari Bajram Begaj është ushtaraku i tretë që zgjidhet në krye të shtetit shqiptar.

