Betohet kreu i komunës së Mitrovicës së Veriut

Shpërndaje







19:51 19/05/2023

Ceremonia zhvillohet nën masa të rrepta sigurie

Policia e Kosovës dhe KFOR po monitoronin situatën e sigurisë afër objektit te komunës në Mitrovicën e Veriut ku do të betohej kryetari i ri i dalë nga zgjedhjet e 23 Prillit, Erden Atiq.

Me të hyrë ai në objektin e komunës, u vendos edhe flamuri i Kosovës në këtë ndërtesë. Atiq, gjatë ceremonisë së betimit, tha se do të jetë kryetar i të gjithë qytetarëve pa dallim.

“Si kryetar i komunës veriore, me nder, besnikëri, në mënyrë të paanshme, me ndërgjegjie dhe në pajtim me ligjin në mënyrë që të siguroj kushtet për një jetë të qetë”.

Në këtë seancë ai e ka emëruar edhe nënkryetaren e komunës, që është Katarina Axhançiq nga radhët e komunitetit serb.

Ne betimin e Atiq ishte i pranishëm edhe ministri i Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi i cili u pyet për vendimin e hapjes se urës së Ibrit për të cilin tha se janë në procedura të kontrollimit të ligjshmërisë.

Kryetarët e 3 komunave të tjera të veriut kanë thënë se janë duke u koordinuar me Ministrinë e Pushtetit Lokal për të caktuar datat e betimit.

Tv Klan