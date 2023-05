Betohet Presidenti i ri malazez

20:13 20/05/2023

Milatoviç premton anëtarësimin në “Ballkanin e Hapur”

Në ceremoninë e betimit në parlament, Presidenti i ri malazez, Jakov Milatoviç nënvizoi se prioritet i të gjitha prioriteteve në detyrën e re është përshpejtimi i rrugës drejt anëtarësimit në BE të Malit të Zi si shtet pararojë në rrugën e integrimit në rajonin tonë.

Përpara homologëve nga rajoni, Bajram Begaj, Vjosa Osmani dhe Aleksandër Vuçiç, kreu ri i shtetit malazez veçoi si sukses hapjen e negociatave të BE-së me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, statusin kandidat për Bosnje-Hercegovinën dhe heqjen e vizave me Kosovën.

“Procesi i Berlinit mbetet për ne ura kryesore mes Ballkanit Perëndimor dhe BE. Jam i mendimit se dhe iniciativat ekonomike rajonale ekzistuese si dhe ato të reja si Ballkani i Hapur që synojnë një bashkëpunim më të ngushtë mund të kenë vlerë shtesë nëse i vendosim ato në funksion të anëtarësimit në BE si qëllimi ynë përfundimtar. Politika e paqes dhe stabilitetit do të jetë baza e marrëdhënieve dypalëshe mes Malit të Zi dhe vendeve të rajonit. Prania juaj si presidentë nga rajoni në këtë ceremoni është mesazhi më i mirë i marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë.”

Milatoviç tha se do të jetë president i të gjithë qytetarëve dhe se do të punojë në promovimin ekonomik të Malit të Zi dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore me të gjtha shtetet e Ballkanit Perëndimor.

