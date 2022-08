BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JUNE 24: Kelis attends the 2nd annual Hollywood Unlocked Impact Awards at The Beverly Hilton on June 24, 2022 in Beverly Hills, California. (Photo by Prince Williams/Getty Images)LONDON, ENGLAND - JULY 14: Beyonce Knowles-Carter attends the European Premiere of "The Lion King" at Odeon Luxe Leicester Square on July 14, 2019 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/WireImage)





Beyonce akuzohet për plagjiaturë

23:55 01/08/2022

Këngëtarja amerikane Kelis pretendon se kënga e saj “Get Along With You” është e ngjashme me këngën “Energy” të albumit “Renaissance”

Pas publikkimit të albumit të saj më të ri “Renaissance” , pas 6 vitesh mungesë, këngëtarja Beyonce është akuzuar për plagjiaturë, nga këngëtarja amerikane Kelis.

Ajo pretendon se kënga e pestë e quajtur “Energy” e 40-vjeçares në albumin e ri, është e ngjashme me “Get Along With You” të këngëtares amerikane.

Gjatë një postimi në Instagram, Kelis ka shprehur zhgënjimin e saj ndaj kompozitorëve të këngëve, Pharrell Williams dhe Chad Hugo.

“Jam e shokuar sepse niveli i mungesës së respektit dhe injorancës së plotë nga të tre palët e përfshira është befasues. E kam dëgjuar si gjithë të tjerët. Asgjë nuk është kurrë siç duket. Disa nga njerëzit në këtë industri nuk kanë shpirt apo integritet dhe i kanë mashtruar të gjithë. Kjo është një goditje e drejtpërdrejtë ndaj meje. Unë kam të drejtë të zhgënjehem. Unë do të marr atë që është e imja dhe dua kompensim. Paqe”.

Këngëtarja amerikane sqaroi gjithashtu se problemi i saj i vërtetë nuk është me Beyoncé, por me kompozitorët e këngëve, që e mashtruan për të drejtën e autorit.

Albumi “Renaissance” i yllit të popit, u publikua më 29 Korrik 2022.

