Beyonce rikthehet pas 4 vitesh me koncert

20:21 24/12/2022

Artistja pritet të performojë në një event luksoz në Dubai

Artistja Beyonce i mungon koncerteve tashmë prej 4 vitesh por tani ajo po përgatitet të bëjë rikthimin e saj të shumëpritur . Superylli i popit është duke u përgatitur për një performancë në një resort me pesë yje në Dubai më 21 janar.

“Beyonce është duke u përgatitur për të kënduar në Atlantis The Royal si pjesë e një ngjarjeje të madhe luksoze në janar. Hoteli ka zhvilluar një sërë shfaqjesh kohët e fundit, me Kylie Minogue që do të performojë në natën e Vitit të Ri”-thotë një burim për gazetën britanike The Sun .

Megjithë mësohet se këngëtarja do të realizojë një performancë një orëshe pritet që rikthimi i saj të ngjallë mjaft interes tek fansat.

Kjo gazetë bën me dije se këngëtarja është rezervuar për më shumë se 22.5 milionë euro.