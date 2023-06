Bezzecchi vendos rekord në provat zyrtare në Moto GP

23:59 24/06/2023

Marco Bezzechi fiton pole-position në Çmimin e Madh të Holandës.

Në garën e tetë sezonale të kampionatit botëror të motorëve, piloti i skuderisë së VR46, vendosi rekord në pistë me kohën 1:31.472. Pas tij, në garë do të nisen edhe dy pilotë të tjerë italianë të Dukatit, Francesco Bagnaia dhe Luca Marini.

Kohën e katërt më të shpejtë e realizoi piloti i Yamaha Fabio Kuartararo. Pol-position sihte shëprblimi për italianin Bezeki, për performancën mjaft të mirë gjatë praktikës, ndërsa si synim ka që të kthehet në vend të dytë në renditjen e përgjithshme.

Pozicionin e humbi pasi u kalua nga Jorge Martin në Gjermani. Në radhën e dytë do ta nisin edhe Brad Binder i Red Bull KTM dhe Aleix Espargaro i Aprilia-s. Problemet e Honda-s i vazhduan edhe në pistën e Assen, kur Marc Marquez u përplas me Dukatin e Enea Bastianini-t, e do ta nisë garën nga vendi i 17.

Spanjolli ende nuk ka arritur që të përfundojë një garë në këtë sezon.

