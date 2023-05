“BF” mbyll fushatën në Tiranë, Këlliçi: Transport publik falas në qytet dhe në fshat

20:38 12/05/2023

Koalicioni “Bashkë Fitojmë” mbylli këtë të premte në Tiranë fushatën elektorale për zgjedhjet e 14 Majit. Kandidati i opozitës në Tiranë, Belind Këlliçi, tha se do ta mbajë premtimin për transportin publik.

“Sot nuk ka të vogël e të madh në Tiranë që nuk e di që pas 14 Majit Belind Këlliçi autobusin do ta bëjë falas në qytet dhe në fshat. E kam për gjithë qytetarët këtë mesazh, jo vetëm për qytetarët brenda Tiranës që paguajnë 400 lekë biletën, por e kam për ata qindra e mijëra qytetarë të mi që këtë barrë ekonomike e kanë të papërballueshme e mbi të gjitha për ata që jetojnë në fshat. Kur unë e dhashë këtë premtim të mirëmenduar me ekspertët më të mirë të PD-së, shumëkush bëri pyetjen ku do i gjejmë paratë? Kur paska 430 milionë Euro për inceneratorë fantazëm a nuk ka 16.5 milionë Euro për studentët, pensionistët, për familjet në nevojë? Po mor po ka. Paratë nga dheu do i nxjerrë Belind Këlliçi dhe këtë premtim do ta mbaj dhe do ta bëj realitet pas 14 Majit”, tha ai.

Po ashtu ai premtoi nënkalimin e sheshit “Skënderbej” për të cilin tha se kushton sa “lulishtja private e kryeministrit”. Edhe për biznesin e vogël e të mesëm tha se do të gjejnë tek ai avokatin më të fortë të tyre pas 14 Majit.

“Do t’ju ulim taksat me 30%, do t’ju heqim taksën e arsimit. Do t’ju përgjysmojmë dy tarifat kryesore me 50% në mënyrë që të rriteni, të zhvilloni biznesin tuaj dhe të prosperoni në këtë qytet”, tha ai.

“Paratë tuaja nuk do ti vjedh, nuk do t’i prek, do t’i kthej në investime dhe shërbime për qytetin tim”, tha më tej ai.

Këlliçi paralajmëroi patronazhistët në rast se vjen në krye të bashkisë.

“Ju jap fjalën, Belind Këlliçi i përket një gjenerate krejt të lirë. Jam rritur në demokraci. Unë nuk i ndaj punonjësit e administratë në të majtë dhe të djathtë. Për mua punonjësi i administratës publike është aset kombëtar. Ama patronazhistët dhe aktivistët të paketojnë vetë plaçkat pse nuk do të kenë më vend në Bashkinë e Tiranës”, tha Këlliçi./tvklan.al