Bici: Kombëtarja mund të luajë me çdo skemë

22:27 11/01/2023

“Kualifikimi në Euro 2024, i arritshëm”

Për shkak të mungesës së rezultateve, moduli i lojës së Edy Reja, 3-5-2, ka qenë shpesh arsye diskutimi. Tashmë me stafin e ri do të ndryshojë edhe rreshtimi i futbollistëve, por a do të mund të përshtaten shpejt lojtarët e Shqipërisë?

“Ato skema që përdoren në ekipin kombëtar, janë edhe në klube. Kështu që futbollistët nuk do hasin një vështirësi të re. Dhe fatmirësisht futbollistët tanë luajnë në klube të mira”.

Sipas Bicit, Sylvinho nuk do të qëndrojë i ngurtë në preferencën e tij me vendosjen 4-2-3-1 apo 4-3-3.

“Trajneri nuk do luajë me një skemë. Ka për të interpretuar me 2-3 skema të ndryshme në varësi të vështirësisë. Mund të luash me 1 sulmues dhe je pranë golit, mund të luash me 3 dhe je larg. Ka të bëjë shumë tek interpretimi në sulm dhe në mbrojtje. Cilësitë nuk na mungojnë”.

Kualifikimi për në finalet e Euro 2024 është i arritshëm, sipas Bicit, për shkak të aftësive të futbollistëve të Shqipërisë.

“Duke i quajtur relativisht skuadra të lehta. Duhet mund dhe në punë për t’i kaluar, por e shoh skuadrën tonë me një mardh më lart se kundërshtarët që kemi në grup”.

Shqipëria do të nisë fushatën kualifikuese të Europianit 2024, më 27 Mars në ndeshje ndaj Polonisë.

Tv Klan