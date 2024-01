Bici rikthen Romën te fitorja, volejbollistja shqiptare realizon 26 pikë

19:20 29/01/2024

Erblira Bici riktheu Romën te fitorja pas 7 takimesh mes kampionatit dhe kupës.

Volejbollistja shqiptare realizoi 26 pikë në sfidën me Firencen që u mbyll me rezultatin 3-1 me sete. Bici meritoi vlerësimin si lojtarja më e mirë e ndeshjes.

Roma po lufton që të jetë pjesë e skuadrave që do të luajnë në plejofin për titullin në Serinë A1.

