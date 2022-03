Biden i bën thirrje botës të kundërshtojë luftën e Putin

13:06 26/03/2022

Kreu i Shtëpisë së Bardhë do të takohet me presidentin polak për të bërë përgjegjëse Rusinë për pushtimin

Presidenti i SHBA, Joe Biden do të argumentojë në një fjalim në Poloni se bota e lirë kundërshton pushtimin rus të Ukrainës dhe se ka unitet midis ekonomive kryesore për nevojën për të ndaluar Vladimir Putinin.

Pas tre ditësh takime urgjente me aleatët e G7, Këshillin Evropian dhe NATO-n, si dhe një vizite me trupat amerikane në Poloni, Biden do të takohet me presidentin polak Andrzej Duda.

Kreu i Shtëpisë së Bardhë u zotua të bashkojë demokracitë jashtë vendit që po përballen me autokratë, përfshirë presidentin rus dhe udhëheqësin e Kinës Xi Jinping.Gjatë takimit mes të tjerash priten që të diskutohen mbi përpjekjet për të mbështetur popullin e Ukrainës, për të mbajtur Rusinë përgjegjëse për luftën e saj brutale dhe për të mbrojtur një të ardhme që ka rrënjët në demokraci.

Tani, Polonia është anëtari më i madh ish-komunist i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s, aleanca e sigurisë e themeluar për të kundërshtuar Bashkimin Sovjetik. Rritja e populizmit të krahut të djathtë në Poloni vitet e fundit e ka vënë atë në konflikt me Bashkimin Evropian dhe Uashingtonin, por presioni i Rusisë përtej kufijve të saj e ka afruar Poloninë më afër fqinjëve të saj perëndimorë.

Por me tensionet në rritje përpara pushtimit të Ukrainës më 24 Shkurt, Duda duket se kërkon të qetësojë marrëdhëniet me Uashingtonin. Në Dhjetor, ai vuri veton ndaj legjislacionit që kritikët thanë se synonte të mbyllte një transmetues lajmesh 24-orësh në pronësi të SHBA.

Biden dhe Duda do të takohen privatisht dhe pritet të trajtojnë çështjen rreth mënyrës sesi të armatoset Ukraina me avionë luftarakë dhe të ketë garanci të tjera sigurie. Uashingtoni, duke kërkuar të shmangë një konflikt të drejtpërdrejtë me Rusinë, hodhi poshtë një ofertë të papritur nga Polonia për të transferuar avionë luftarakë MiG-29 të prodhimit rus në një bazë amerikane në Gjermani për t’u përdorur nga forcat ajrore të Ukrainës. Polonia dëshiron të përshpejtojë blerjen e raketave Patriot të prodhuara nga SHBA, avionëve luftarakë F35 dhe tankeve për sigurinë e saj dhe të kërkojë siguri për angazhimet e NATO-s për të mbrojtur anëtarët e saj.

