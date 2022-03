Biden: Ja bëra të qarta pasojat Kinës nëse ndihmon Rusinë

19:20 24/03/2022

Presidenti amerikan Joe Biden, në një konferencë shtypi, deklaroi se ka biseduar me Presidentin kinez dhe i ka bërë të ditura pasojat që do të ketë Kina në rast se ndihmon Rusinë.

Biden u shpreh se Kina do të vendoste në rrezik marrëdhëniet ekonomike me SHBA-në dhe Europën nëse do të dalë në krah të Rusisë.

I pyetur nga gazetarët se cili do të jetë reagimi i NATO-s nëse Rusia përdor armë kimike në Ukrainë, kreu i Shtëpisë së Bardhë theksoi se kundërpërgjigjia do të varet nga natyra e përdorimit të armëve kimike.

Për Presidentin Putin, Biden tha se i ka bërë llogaritë gabim për të pushtuar Ukrainën.

“Putin po merr të kundërtën e asaj që mendoi se do të merrte kur sulmoi Ukrainën. NATO nuk ka qenë kurrë më e bashkuar se sa është sot”, theksoi Presidenti Biden. /tvklan.al