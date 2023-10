Biden: Kamionët me ndihma, brenda 48 orëve

23:34 20/10/2023

I kërkon Kongresit miliarda dollarë për Izraelin dhe Ukrainën

Presidenti i SHBA Joe Biden garantoi se kamionët që transportojnë ndihma do të kalojnë në Gaza brenda 48 orëve të ardhshme. Gjatë një takimi me liderët e Bashkimit Europian në Shtëpinë e Bardhë ai shprehu besimin se 20 kamionët e parë do të kalojnë pikën kufitare të Rafahut shumë shpejt.

“Besoj se do ta shihni, kam marrë një angazhim nga izraelitët dhe presidenti i Egjiptit që kalimi do të jetë i hapur. Besoj brenda 24 deri në 48 orëve të ardhshme 20 kamionët e parë do të jenë në Gaza”

Presidenti i Këshillit Europain, Charles Michel theksoi nevojën për një proces paqe në mënyrë që konflikti të mos përhapet më tej.

“Ne duam një proces paqeje të bazuar në një zgjidhje me dy shtete. BE lindi si një projekt paqeje, kështu që ne vazhdojmë të punojmë pa u lodhur për të ndihmuar në përfundimin e ciklit të dhunës.”

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres ishte këtë të premte në krahun egjiptian të pikës kufitare me Rripin e Gazës nga ku bëri thirrje për lejimin e ndihmave para se territori jugperëndimor palestinez i kontrolluar nga Hamasi të shndërrohet në një ferr ku nuk mund të jetojnë më njerëz.

Bombardimet izraelite mbi Rripin e Gazës vazhduan pa ndërprerje ashtu si këto 13 ditë, pas sulmit të befasishëm të militantëve të Hamasit në jug të Izraelit. Bomba ranë gjatë natës edhe në një kishë ortodokse greke, të ndodhur pranë spitalit që u godit më herët gjatë kësaj jave e ku humbën jetën 500 persona. Ndërkaq Hamasi liroi dy pengje amerikane që ishin rrëmbyer në ditën e sulmit ndaj Izraelit.

Lajmin e konfirmoi presidenti Joe Biden i falënderoi për këtë Katarin dhe Izraelin që kishin negociuar. Më herrët presidenti amerikan mbajti edhe një fjalim drejtuar kombit ku i bëri thirrje Kongresit, të pranojë planin e tij për t’i ofruar Izraelit dhe Ukrainës, miliarda dollarë ndihma ushtarake.

Biden hoqi paralele mes Hamasit dhe Putinit si palë që kërcënojnë demokracitë e vendeve fqinje. Sipas presidentit amerikane, të dy lidhen indirekt me njëri-tjetrin përmes ndihmave që marrin nga Irani.

