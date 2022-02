Biden: Lufta ende një mundësi. Edhe Kievi mbetet skeptik

23:44 15/02/2022

Nis tërheqja e trupave ruse nga kufiri me Ukrainën

Rusia nisi këtë të martë tërheqjen e një pjese të madhe të trupave ushtarake nga kufiri me Ukrainën, duke dhënë shenjat e para të çtensionimit të asaj që konsiderohet si kriza më e rëndë në Europë që pas rënies së ish-Bashkimit Sovjetik.

Edhe pse fillimisht u shfaq optimist ministri i jashtëm i Ukrainës, Dimitro Kuleba u stregua i kujdesshëm me deklaratat.

“Ne besojmë atë që shohim, jo atë që dëgjojmë. Nëse shohim tërheqje, do të besojmë tek çtensionimi”.

Ndërsa presidenti amerikan Joe Biden tha se ende nuk është verifikuar largimi i trupave ushtarak në kufij dhe se një sulm rus ndaj Ukrainës ka ende shumë mundësi që të ndodhë. Presidenti amerikan shtoi se në rast se sulmi ndodh, SHBA do të përgjigjen me vendosmëri.

Edhe Sekretari i Përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg se aleanca nuk ka parë ende prova në terren që mbështesin pretendimet se trupat ushtarakë rusë po largohen. Gjithashtu Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken bisedoi në telefon me kryediplomatin rus Sergei Lavrov ku ky i fundit tha se së shpejti do të marrin përgjigje me shkrim nga Moska mbi propozimet e Amerikës për zgjidhjen e krizës në mënyrë diplomatike. Ajo që shënoi këtë të martë ishte një sulm kibernetik goditi Ministrinë e Mbrojtjes dhe disa banka në Ukrainë.

Tv Klan